У WhatsApp появилась "глупая" новая функция, но есть способ мгновенно ее удалить
Функция, представленная в виде плавающей кнопки Meta AI и новых возможностей панели поиска, внедряется на устройствах поэтапно. Однако те, кто получил ее, говорят, что она им не нужна.
Пользователи WhatsApp раскритиковали новое дополнение. Meta AI — функция искусственного интеллекта (ИИ), которая отвечает на вопросы и даже связывает пользователей со службой поддержки, — интегрируется с прошлого года. Об этом пишет The Sun.
Функция, представленная в виде плавающей кнопки Meta AI и новых возможностей панели поиска, внедряется на устройствах поэтапно. Однако те, кто получил ее, говорят, что она им не нужна.
"Зачем нам нужен ИИ в чат-приложении?" — написал один из пользователей на Reddit. — "Это так раздражает, даже когда я ищу информацию в чате, сверху появляются глупые рекомендации".
Другой добавил: "Самая раздражающая часть — это поиск. Я просто пытаюсь найти чье-то имя, а не прошу GPT сделать картинку".
А третий написал: "Я не хочу и не нуждаюсь в ИИ в WhatsApp. Предложения ИИ на вкладке поиска портят функцию поиска и добавляют ненужную информацию".
К счастью, ИИ-советчика можно отключить через "Настройки" — параметр "Чаты" — перейти к кнопке "Показать Meta AI" — выключить переключатель.
У некоторых пользователей мессенджера кнопка еще не появилась. По данным WhatsApp, эта функция доступна только в ограниченном количестве стран.
Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.