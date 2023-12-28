В мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция: что о ней удалось узнать

WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.

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Согласно сообщениям, поступившим от бета-тестеров, в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta) появилась новая всплывающая подсказка, из чего они сделали выводы, что между Instagram и мессенджером планируется глубокая интеграция. Их выводы передает Android police.

Instagram уже позволяет делать перекрестную публикацию контента в Facebook, равно как и WhatsApp. Издание напоминает, что такая возможность тестировалась в апреле этого года. СМИ пишет, что теперь в WhatsApp работают над аналогичной интеграцией с Instagram.

"Бета-тестеры обнаружили новую опцию, расположенную глубоко в настройках конфиденциальности для временных обновлений статуса, которая позволяет связать вашу учетную запись Instagram с WhatsApp, поэтому обмен контентом можно будет сделать в один клик", — говорится в материале.

Данная опция не будет видна всем пользователям, пока не появится возможность связать учетные записи в настройках WhatsApp. Бета-тестеры сообщили, что версия 2.23.26.17 приложения для Android включает изменения, которые может сделать эту новую функцию заметной для юзеров. И хотя пользовательский интерфейс все еще находится в стадии разработки, тем не менее WhatsApp может предлагать пользователям перекрестно публиковать обновления статуса в Instagram и Facebook, используя новый баннер в разделе мессенджера "Мой статус".

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Тестировщики полагают, что пользователям придется нажимать на баннер после публикации обновления статуса, чтобы поделиться им в Instagram. Так решили сделать для того, чтобы избежать случайных ошибок. По этой же причине Meta не автоматизирует процесс перекрестной публикации.

"Это особенно полезно, потому что не у всех, кто подписан на вас в Instagram, есть ваш номер телефона, и люди, как правило, используют WhatsApp и Instagram для разных целей. Возможно, именно поэтому настройки конфиденциальности Instagram и WhatsApp для историй и обновлений статуса останутся независимыми друг от друга", — пишут авторы материала.

Когда состоится официальный запуск новой функции, пока неизвестно.

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