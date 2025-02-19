У WhatsApp з'явилася "безглузда" нова функція, але є спосіб миттєво її видалити

Функція, представлена у вигляді плаваючої кнопки Meta AI і нових можливостей панелі пошуку, впроваджується на пристроях поетапно. Однак ті, хто отримав її, кажуть, що вона їм не потрібна.

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Користувачі WhatsApp розкритикували нове доповнення. Meta AI — функція штучного інтелекту (ШІ), яка відповідає на запитання і навіть пов'язує користувачів зі службою підтримки, — інтегрується з минулого року. Про це пише The Sun.

Функція, представлена у вигляді плаваючої кнопки Meta AI і нових можливостей панелі пошуку, впроваджується на пристроях поетапно. Однак ті, хто отримав її, кажуть, що вона їм не потрібна.

"Навіщо нам потрібен ШІ в чат-додатку?" — написав один із користувачів на Reddit. — "Це так дратує, навіть коли я шукаю інформацію в чаті, зверху з'являються дурні рекомендації".

Інший додав: "Найбільш дратівлива частина — це пошук. Я просто намагаюся знайти чиєсь ім'я, а не прошу GPT зробити картинку".

А третій написав: "Я не хочу і не потребую ШІ у WhatsApp. Пропозиції ШІ на вкладці пошуку псують функцію пошуку і додають непотрібну інформацію".

На щастя, ШІ-порадника можна відключити через "Налаштування" — параметр "Чати" — перейти до кнопки "Показати Meta AI" — вимкнути перемикач.

У деяких користувачів месенджера кнопка ще не з'явилася. За даними WhatsApp, ця функція доступна тільки в обмеженій кількості країн.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.