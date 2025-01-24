Скрытое меню WhatsApp показывает важную информацию для пользователей: как его найти

Данные показывают общее количество полученных текстовых сообщений и даже точное время, проведенное в телефоне.

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Cкрытое меню в WhatsApp может раскрыть массу интересной информации о привычках в использовании телефона. Об этом сообщает The Sun.

Получив информацию, можно сравнить ее с данными своих друзей и семьи, чтобы увидеть, кто на самом деле "одержим" WhatsApp. Чтобы найти скрытую статистику, нужно зайти в мессенджер и перейти в меню "Настройки", нажать "Хранилище и данные", затем найти подзаголовок "Сеть", нажать "Использование сети", чтобы увидеть длинный список статистики.

Там можно увидеть, сколько текстовых сообщений было отправлено и получено в целом. Также будет отображаться объем данных, использованных этими сообщениями. Есть и данные, использованные чатом.

Стоит отметить, что количество полученных текстовых сообщений наверняка будет намного выше, чем количество отправленных. Это не обязательно означает, что пользователь популярен: на самом деле это результат групповых чатов. На странице статистики WhatsApp также будет отображаться информация о телефонных звонках, совершенных через приложение. Можно увидеть количество исходящих и входящих звонков, а также объем использованных данных.

Но также можно проверить общее время, которое пользователь потратил на звонки в мессенджере. Если он используется регулярно, оно может даже учитываться в "днях". Эти данные отслеживаются в учетной записи WhatsApp, поэтому информация должна сохраняться, даже если телефон поменяли.

Но если сменить аккаунт, старые данные не будут отслеживаться.

Также можно обнулить все счетчики, нажав большую красную кнопку "Сбросить статистику" внизу. Если на нее нажать, примечание "Последний сброс" внизу обновится на актуальную дату.

"Но будьте осторожны: это сотрет ваши данные об использовании сети, так что все начнется с нуля. Это может испортить удовольствие от возможности регистрировать, сколько использовался WhatsApp за все время", — пишет СМИ.

Еще одну интересную функцию статистики можно найти, открыв WhatsApp и перейдя в "Настройки" — "Хранилище и данные" — "Управление хранилищем". Это позволит отсортировать все чаты по объему памяти, занятой медиафайлами из этих разговоров. Рядом с каждым чатом будет отображаться число, показывающее объем использованных данных. Поэтому чаты, в которых регулярно приходят фотографии и видео, должны отображаться выше в списке.

Если нажать на определенный чат в списке, появится сетка, содержащая все медиафайлы из этого разговора — каждый из которых снабжен подписью с указанием того, сколько места в хранилище занимает тот или иной элемент. Затем пользователь сможет использовать эту страницу для быстрого удаления элементов, чтобы освободить место на iPhone или Android.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.