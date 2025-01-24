Приховане меню WhatsApp показує важливу інформацію для користувачів: як його знайти

Дані показують загальну кількість отриманих текстових повідомлень і навіть точний час, проведений у телефоні.

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Приховане меню у WhatsApp може розкрити масу цікавої інформації про звички у використанні телефону. Про це повідомляє The Sun.

Отримавши інформацію, можна порівняти її з даними своїх друзів і сім'ї, щоб побачити, хто насправді "одержимий" WhatsApp. Щоб знайти приховану статистику, потрібно зайти в месенджер і перейти в меню "Налаштування", натиснути "Сховище і дані", потім знайти підзаголовок "Мережа", натиснути "Використання мережі", щоб побачити довгий список статистики.

Там можна побачити, скільки текстових повідомлень було надіслано та отримано загалом. Також відображатиметься обсяг даних, використаних цими повідомленнями. Є й дані, використані чатом.

Варто зазначити, що кількість отриманих текстових повідомлень напевно буде набагато вищою, ніж кількість відправлених. Це не обов'язково означає, що користувач популярний: насправді це результат групових чатів. На сторінці статистики WhatsApp також буде відображатися інформація про телефонні дзвінки, здійснені через додаток. Можна побачити кількість вихідних і вхідних дзвінків, а також обсяг використаних даних.

Але також можна перевірити загальний час, який користувач витратив на дзвінки в месенджері. Якщо він використовується регулярно, він може навіть обліковуватися в "днях". Ці дані відстежуються в обліковому записі WhatsApp, тому інформація має зберігатися, навіть якщо телефон поміняли.

Але якщо змінити акаунт, старі дані не будуть відстежуватися.

Також можна обнулити всі лічильники, натиснувши велику червону кнопку "Скинути статистику" внизу. Якщо на неї натиснути, примітка "Останнє скидання" внизу оновиться на актуальну дату.

"Але будьте обережні: це зітре ваші дані про використання мережі, так що все почнеться з нуля. Це може зіпсувати задоволення від можливості реєструвати, скільки використовувався WhatsApp за весь час", — пише ЗМІ.

Ще одну цікаву функцію статистики можна знайти, відкривши WhatsApp і перейшовши в "Налаштування" — "Сховище і дані" — "Управління сховищем". Це дасть змогу впорядкувати всі чати за об'ємом пам'яті, зайнятої медіафайлами з цих розмов. Поруч із кожним чатом відображатиметься число, що показує обсяг використаних даних. Тому чати, у яких регулярно надходять фотографії та відео, мають відображатися вище у списку.

Якщо натиснути на певний чат у списку, з'явиться сітка, що містить усі медіафайли з цієї розмови — кожен з яких забезпечений підписом із зазначенням того, скільки місця в сховищі займає той чи інший елемент. Потім користувач зможе використовувати цю сторінку для швидкого видалення елементів, щоб звільнити місце на iPhone або Android.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.