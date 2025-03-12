Користувачів WhatsApp попередили про велику помилку: як захистити повідомлення від зникнення

Щоб зберегти свої чати в разі втрати телефону або просто оновлення, потрібно активувати резервне копіювання або використовувати так зване перенесення.

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Користувачка WhatsApp попередила інших про помилку, яка може призвести до того, що важливі чати будуть втрачені назавжди.

До речі, WhatsApp нарешті представив масштабне оновлення, про яке просили. У месенджері з'явиться можливість змішувати і підбирати кольори.

Дані за останні 10 років зникли після оновлення смартфона, включно з повідомленнями від покійного батька користувачки.

"Я публікую це, щоб уберегти когось ще від цієї проблеми", — написала 35-річна жінка на Reddit.

Щоб зберегти свої чати в разі втрати телефону або просто оновлення, потрібно активувати резервне копіювання або використовувати так зване перенесення.

Функція резервного копіювання використовує сховище Google Drive, якщо у вас Android-фон, або iCloud для тих, у кого iPhone. Користувач Reddit contented0 пояснила, що вона зробила резервну копію через свій обліковий запис Google, і зазвичай це робиться автоматично щодня. Потім вона віддала чоловікові свій старий телефон для скидання налаштувань. Але при налаштуванні WhatsApp на новому смартфоні з'явилося попередження "проблема з резервним копіюванням чатів".

"Потім усі мої чати зникли", — сказала вона. "Я подивилася в сховище, і там було написано, що у мене збережено 10 ГБ даних. Щоб відновити збережені дані, я видалила додаток і знову завантажила його. Коли я знову увійшла в систему, там було написано, що даних для відновлення немає. Я подивилася на Google Диску, і 100% даних зникли. Раніше я просто заходила на Диск, і чати були там. Я не розумію, чому це сталося. Я б не була так засмучена, якби не втратила повідомлення від мого покійного батька".

Користувачка закликала інших перевірити функцію "передачі чатів" перед тим, як змінювати телефони. Це дасть змогу переносити їх без резервних копій на Google Drive або iCloud.

Як використовувати функцію "Передача чатів" у WhatsApp

Відкрийте WhatsApp і перейдіть у "Налаштування". Натисніть "Передача чатів на iPhone або Android", залежно від того, який пристрій ви використовуєте. Дотримуйтесь інструкцій для подальшого перенесення.

Раніше ми писали, що приховане меню WhatsApp показує важливу інформацію для користувачів. Дані показують загальну кількість отриманих текстових повідомлень і навіть точний час, проведений у телефоні.