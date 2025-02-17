Месенджер WhatsApp нарешті представляє масштабне оновлення, про яке просили

У месенджері Whatsapp з'явиться можливість змішувати і підбирати кольори.

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Творці Whatsapp врешті-решт здалися після того, як мільярди користувачів зажадали змін додатка. Про це пише The Sun. Однією зі змін, які планується впровадити, є можливість зміни кольору текстових повідомлень.

Замість світло-зеленого і білого люди зможуть обирати з низки кольорів, включно з фіолетовим, синім, помаранчевим і рожевим. Також будуть встановлені теми чату, які автоматично зроблять яскравішим фон і спливаючі вікна. Буде можливість змішувати і підбирати кольори.

Теми чату можна встановити однаковими для всіх контактів, або користувачі можуть встановлювати індивідуальні макети. Користувачі, як і раніше, зможуть додавати власні фони через функцію "фотоплівка".

Це сталося після того, як стався збій, через який користувачі могли переглядати фотографії, доступні для одноразового перегляду, кілька разів. Месенджер, що належить Meta, яким користуються 2 мільярди людей по всьому світу, був попереджений про цю проблему кілька тижнів тому.

Уразливість безпеки, яка зачепила тільки користувачів iPhone, давала змогу будь-якій людині переглядати контент "Переглянути один раз" у розділі збережених медіафайлів у налаштуваннях програми.

WhatsApp випустив виправлення в оновленій версії додатка iOS під назвою 25.2.3. Хоча вразливість було усунуто, вона має "значні наслідки для конфіденційності" і може спричинити "проблеми з довірою" у користувачів, які використовують цю функцію для обміну особистими медіафайлами.

Функція "Переглянути один раз", представлена у 2022 році, означає, що певні медіафайли та повідомлення не можна буде відкрити повторно, зробити знімок екрана або записати екран. Контент, відправлений за допомогою функції "Переглянути один раз", автоматично зникне з чатів після першого відкриття.

Окрема, але схожа функція "Переглянути один раз" з'явилася минулого року, коли хакери змогли зберігати і ділитися копіями особистих медіафайлів. Дослідники кібербезпеки з Zengo виявили, що хакери можуть відключити функцію "Переглянути один раз" після надсилання контенту.

Раніше ми повідомляли про те, що в месенджері WhatsApp з'явилася нова таємна функція. WhatsApp отримає можливість робити перехресну публікацію матеріалів в один із популярних додатків компанії Meta.