Мессенджер WhatsApp наконец-то представляет масштабное обновление, о котором просили

В мессенджере Whatsapp появится возможность смешивать и подбирать цвета.

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Создатели Whatsapp в конце концов сдались после того, как миллиарды пользователей потребовали изменений приложения. Об этом пишет The Sun. Одним из изменений, которые планируется внедрить, является возможность изменения цвета текстовых сообщений.

Вместо светло-зеленого и белого люди смогут выбирать из ряда цветов, включая фиолетовый, синий, оранжевый и розовый. Также будут предустановленные темы чата, которые автоматически сделают ярче фон и всплывающие окна. Будет возможность смешивать и подбирать цвета.

Темы чата можно установить одинаковыми для всех контактов, или пользователи могут устанавливать индивидуальные макеты. Пользователи по-прежнему смогут добавлять собственные фоны через функцию "фотопленка".

Это произошло после того, как произошел сбой, из-за которого пользователи могли просматривать фотографии, доступные для однократного просмотра, несколько раз. Мессенджер, принадлежащий Meta, которым пользуются 2 миллиарда человек по всему миру, был предупрежден об этой проблеме несколько недель назад.

Уязвимость безопасности, затронувшая только пользователей iPhone, позволяла любому человеку просматривать контент "Просмотреть один раз" в разделе сохраненных медиафайлов в настройках приложения.

WhatsApp выпустил исправление в обновленной версии приложения iOS под названием 25.2.3. Хотя уязвимость была устранена, она имеет "значительные последствия для конфиденциальности" и может вызвать "проблемы с доверием" у пользователей, которые используют эту функцию для обмена личными медиафайлами.

Функция "Просмотреть один раз", представленная в 2022 году, означает, что определенные медиафайлы и сообщения нельзя будет открыть повторно, сделать снимок экрана или записать экран. Контент, отправленный с помощью функции "Просмотреть один раз", автоматически исчезнет из чатов после первого открытия.

Отдельная, но похожая функция "Просмотреть один раз" появилась в прошлом году, когда хакеры смогли сохранять и делиться копиями личных медиафайлов. Исследователи кибербезопасности из Zengo обнаружили, что хакеры могут отключить функцию "Просмотреть один раз" после отправки контента.

Ранее мы сообщали о том, что в мессенджере WhatsApp появилась новая тайная функция. WhatsApp получит возможность делать перекрестную публикацию материалов в одно из популярных приложений компании Meta.