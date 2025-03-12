Топ 3 корисні функції Android-смартфонів, про які багато хто не знає: як їх активувати

Активація помічників Google Assistant і Gemini, а також виведення сповіщень на екран блокування заощадить заряд батареї і поліпшить користувацький досвід.

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Сповіщення на екрані блокування дають змогу переглядати повідомлення та інформацію про додатки, не розблоковуючи телефон. Щоб не пропустити важливі повідомлення, дотримуйтесь інструкцій від експертів androidpolice.com, щоб увімкнути цю функцію.

Як показувати сповіщення на екрані блокування

Можна змінити налаштування телефону, якщо ви не отримуєте сповіщення на екрані блокування. Ось, як їх активувати: перейдіть у "Налаштування" — "Сповіщення" — прокрутіть униз і натисніть "Сповіщення на екрані блокування". Виберіть "Показувати розмови, за замовчуванням і без звуку", якщо ви хочете переглядати всі повідомлення на екрані блокування. Виберіть "Приховати беззвучні розмови та сповіщення", щоб бачити тільки сповіщення.

Ви можете вимкнути перемикач "Конфіденційні сповіщення" у вкладці "Сповіщення", якщо не хочете, щоб телефон показував конфіденційну інформацію, коли він заблокований.

Як вибрати сповіщення, які відображатимуться на екрані блокування

Деякі додатки можуть відображати конфіденційну інформацію на екрані блокування. Ви можете змінити це таким чином: відкрийте "Налаштування" — "Повідомлення" — "Повідомлення додатків" — вимкніть перемикач поруч із додатком, повідомлення якого ви не хочете отримувати.

Як активувати Google Assistant з екрана блокування телефону

Ви можете отримати доступ до Google Assistant, коли телефон заблоковано, щоб мати доступ до контактів, читати повідомлення, встановлювати таймер або нагадування тощо. Варто зазначити, що використання Google Assistant з екрана блокування дає Google доступ до мікрофона смартфона, навіть коли він заблокований.

Перейдіть у "Налаштування" — "Додатки" — Google Assistant. Якщо ви не можете знайти опцію в розділі "Додатки", знайдіть "Налаштування Assistant" у застосунку "Налаштування". Натисніть "Екран блокування". Увімкніть перемикач поруч із функціями Google Assistant на екрані блокування. Коли екран заблоковано, скажіть "Привіт, Google", щоб викликати Assistant.

Вам необхідно розблокувати телефон, якщо ви хочете, щоб Google Assistant отримав доступ до Google Photos або відкрив інші додатки.

Як активувати Gemini з екрана блокування

Ви можете попросити Gemini допомогти вам здійснювати дзвінки, відповідати на текстові повідомлення, встановлювати будильники або таймери і керувати мультимедіа прямо з екрана блокування. Варто зазначити, що вам може знадобитися розблокувати телефон для доступу до особистої інформації. У таких випадках Gemini попросить вас розблокувати телефон.

Відкрийте додаток Gemini на телефоні. Торкніться зображення свого профілю у верхній частині. Торкніться налаштувань. Виберіть Gemini на екрані блокування. Увімкніть перемикач поруч із "Використовувати Gemini без розблокування". Якщо вам потрібна допомога Gemini з дзвінками та повідомленнями, увімкніть перемикач поруч із "Здійснювати дзвінки та надсилати повідомлення без розблокування".

Раніше ми писали, що користувачів WhatsApp попередили про велику помилку. Щоб зберегти свої чати в разі втрати телефону або просто оновлення, потрібно активувати резервне копіювання або використовувати так зване перенесення.