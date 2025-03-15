Мільйони смартфонів варто оновити негайно: користувачів попередили про сильну атаку

Уразливість може дати змогу хакерам створювати шкідливий веб-контент, здатний "вирватися" із системи.

Related video

Усім власникам iPhone слід перевірити наявність важливого оновлення, оскільки Apple попереджає про "надзвичайно складну атаку". Як перевірити, чи оновлений смартфон, розповіло видання thesun.co.uk.

Apple попередила не тільки користувачів iPhone, а й власників iPad, Mac або Apple Vision Pro. Проблема пов'язана з WebKit, який є движком веб-браузера, що лежить в основі Safari, Mail, App Store та інших додатків Apple. Компанія вперше усунула вразливість рік тому в iOS 17.2. Але тепер випустила додаткове виправлення для iOS 18.

Уразливість може дозволити хакерам створювати шкідливий веб-контент, здатний "вирватися" із системи. Apple попередила, що ця проблема могла бути використана в надзвичайно складній атаці проти певних осіб у версіях iOS до iOS 17.2.

Оновлення доступне для таких пристроїв:

iPhone XS і пізніші версії

iPad Pro 13 дюймів

iPad Pro 12,9 дюймів 3-го покоління і пізніші версії iPad Pro 12,9 дюймів 3-го покоління і пізніші версії

iPad Pro 11 дюймів 1-го покоління і більш пізні версії

iPad Air 3-го покоління і пізніші версії

iPad 7-го покоління і пізніші версії

iPad mini 5-го покоління і пізніші версії

MacOS Sequoia

Apple Vision Pro

Сільвен Кортес із компанії з кібербезпеки Hackuity сказав: "Ця вразливість становить значний ризик для користувачів старих версій операційної системи, особливо випущених до iOS 17.2. Ми наполегливо рекомендуємо користувачам якнайшвидше оновити свої пристрої до iOS 18.3.2, щоб зберегти безпеку і конфіденційність своїх даних. Оновлення пристроїв забезпечує захист як від відомих, так і від нових вразливостей".

Найкращий спосіб переконатися, що iPhone оновлений до останньої версії iOS, — увімкнути автоматичні оновлення. Таким чином, коли б не вийшло оновлення, його буде встановлено на пристрої. Однак, якщо ви хочете встановити його негайно, можете зробити це вручну: перейдіть у "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення ПЗ". Подивіться, чи доступне оновлення зараз — якщо так, натисніть кнопку "Оновити зараз".

Раніше ми писали, що в Android-смартфонів є три корисні функції, про які багато хто не знає. Активація помічників Google Assistant і Gemini, а також виведення сповіщень на екран блокування заощадить заряд батареї і поліпшить користувацький досвід.