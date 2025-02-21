Стрілецька новинка Південної Кореї: на виставці IDEX представили ручний кулемет XR-17

Оглядачі відзначили особливість влаштування газопоршневої системи, завдяки чому було знижено утворення нагару і спрощено обслуговування. Це рішення особливо актуальне під час використання кулемета в складних кліматичних умовах.

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На міжнародній виставці IDEX 2025 південнокорейська компанія Dasan представила новий легкий кулемет XR-17, призначений для використання патронів 5,56×45 мм НАТО. Новинка розроблена з урахуванням сучасних вимог до надійності, ергономіки та модульності, що робить її привабливою для різних військових підрозділів. Про це 21 лютого повідомили оглядачі Army Recognition.

Кулемет має якусь газопоршневу систему, "що забезпечує підвищену надійність і менше тепловиділення порівняно з традиційними системами прямого займання". Така конструкція знижує утворення нагару і полегшує обслуговування. Було відзначено і високу надійність у складних кліматичних умовах.

Розробники також приділили увагу зручності експлуатації. XR-17 отримав амбідекстерний селектор перезаряджання і селектор вогню, що робить його однаково зручним як для правшів, так і для лівшів. А чотиригранна планка Пікатінні дозволяє встановлювати різні аксесуари — від прицілів до тактичних ліхтарів.

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Примітно, що вага кулемета всього 5,7 кг, що робить його одним із найлегших у своєму класі. 18-дюймовий ствол забезпечує хорошу точність і маневреність, а стрічкова подача патронів дає змогу вести інтенсивний вогонь.

Кулемет також оснащений телескопічним прикладом із шістьма позиціями, що дає можливість підлаштувати зброю під конкретного стрільця. Таке рішення стало вже стандартним у сучасній стрілецькій зброї.

Основні особливості XR-17:

Амбідекстерний дизайн, який підвищує зручність експлуатації.

Чотиригранна планка Пікатінні забезпечує можливість установки оптичних і тактичних аксесуарів.

18-дюймовий ствол забезпечує компактність і дальність стрільби.

Лівостороння стрічкова подача патронів підвищує боєздатність під час тривалих перестрілок.

6-позиційний висувний приклад дає змогу налаштовувати зброю під індивідуальні переваги стрільця.

Калібр ствола 1:7 дюйма: забезпечує точність стрільби на середніх і далеких дистанціях.

Dasan позиціонує XR-17 як надійне й адаптивне рішення для різних бойових сценаріїв — від міських боїв до ведення тривалих перестрілок. Компактність, мала вага та сучасні технологічні рішення роблять його перспективним варіантом для збройних сил, яким важливе поєднання мобільності та вогневої потужності

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