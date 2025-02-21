Стрелковая новинка Южной Кореи: на выставке IDEX представили ручной пулемет XR-17

Обозреватели отметили особенность устройства газопоршневой системы, благодаря чему было снижено образование нагара и упрощено обслуживание. Данное решение особенно актуально при использовании пулемета в сложных климатических условиях.

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На международной выставке IDEX 2025 южнокорейская компания Dasan представила новый легкий пулемет XR-17, предназначенный для использования патронов 5,56×45 мм НАТО. Новинка разработана с учетом современных требований к надежности, эргономике и модульности, что делает ее привлекательной для различных военных подразделений. Об этом 21 февраля сообщили обозреватели Army Recognition.

Пулемет имеет некую газопоршневую систему, "обеспечивающую повышенную надежность и меньшее тепловыделение по сравнению с традиционными системами прямого воспламенения". Такая конструкция снижает образование нагара и облегчает обслуживание. Была отмечена и высокая надежность в сложных климатических условиях.

Разработчики также уделили внимание удобству эксплуатации. XR-17 получил амбидекстерную рукоятку перезарядки и селектор огня, что делает его одинаково удобным как для правшей, так и для левшей. А четырехгранная планка Пикатинни позволяет устанавливать различные аксессуары — от прицелов до тактических фонарей.

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Примечательно, что вес пулемета всего 5,7 кг, что делает его одним из самых легких в своем классе. 18-дюймовый ствол обеспечивает хорошую точность и маневренность, а ленточная подача патронов позволяет вести интенсивный огонь.

Пулемет также оснащен телескопическим приклад с шестью позициями, что дает возможность подстроить оружие под конкретного стрелка. Такое решение стало уже стандартным в современном стрелковом оружии.

Основные особенности XR-17:

Амбидекстерный дизайн, который повышает удобство эксплуатации.

Четырехгранная планка Пикатинни обеспечивает возможность установки оптических и тактических аксессуаров.

18-дюймовый ствол обеспечивает компактность и дальность стрельбы.

Левосторонняя ленточная подача патронов повышает боеспособность при длительных перестрелках.

6-позиционный выдвижной приклад позволяет настраивать оружие под индивидуальные предпочтения стрелка.

Калибр ствола 1:7 дюйма: обеспечивает точность стрельбы на средних и дальних дистанциях.

Dasan позиционирует XR-17 как надежное и адаптивное решение для различных боевых сценариев — от городских боев до ведения длительных перестрелок. Компактность, малый вес и современные технологические решения делают его перспективным вариантом для вооруженных сил, которым важно сочетание мобильности и огневой мощи

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