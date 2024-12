Надежная и высокоточная. Винтовка М14 и ее заслуженная популярность

Автоматическая винтовка M14, по некоторым данным, до сих пор стоит на вооружении греческого флота. Кроме того, полуавтоматические варианты остаются чрезвычайно популярными у гражданских стрелков, особенно Springfield Armory M1A.

Related video

Фокус перевел статью бывшего офицера ВВС Кристиана Д. Орра о боевом пути американской автоматической винтовки M14.

"Мне не нужна королева красоты, я хочу только свою M14…"

Мои коллеги — любители военного кино, сразу же узнают эти две строчки из знаменитой песни, звучащей во время занятий в учебном лагере в культовом фильме Стэнли Кубрика о войне во Вьетнаме 1987 года "Цельнометаллическая оболочка".

Хотя M14 не так знаменита и не столь противоречива, как M16/M4/AR-15 или "Калашников" (то есть, платформа АК-47 и ее варианты), она является достаточно известной и исторически значимой военной винтовкой. Одни эксперты считали ее излишне тяжелой, перегруженной и переоцененной рухлядью, другие – удивительно точным, надежным и мощным оружием, которое не стоило заменять "пластиковой" М16 в ходе войны во Вьетнаме. В целом, положительные оценки M14, похоже, значительно перевешивают отрицательные.

С чего все начиналось: замена легенде

Легенда началась с винтовки M1 Garand, которая верно служила американским солдатам во время Второй мировой и Корейской войн и которую не менее знаменитый генерал Джордж Смит Паттон-младший назвал "величайшим из когда-либо созданных боевых орудий". Но какой бы превосходной ни была Garand, она обладала одним вопиющим недостатком: "пингом М-1", то есть винтовка выбрасывала пустую обойму с громким "пинг!", подавая солдатам Оси громкий звуковой сигнал о том, что оружие американского солдата разряжено.

Солдат, вооруженный винтовкой M-14 Фото: Википедия

M14 с отъемным коробчатым магазином на 20 патронов устранила эту проблему и, как бонус, обеспечила 150-процентное увеличение боезапаса по сравнению с оружием времен Второй мировой войны. M14 была разработана в 1954 году и официально стала стандартной винтовкой вооруженных сил США с 1959 по 1964 год, причем за этот относительно короткий период было выпущено более миллиона единиц. Оружие было (и остается) газоотводной винтовкой под патрон 7,62х51 мм НАТО (калибр 308), способной вести как полуавтоматический, так и автоматический огонь, и имеющей следующие характеристики:

Циклический темп стрельбы (в автоматическом режиме): 700-750 выстрелов.

Дульная скорость: 853 метра в секунду.

Максимальная эффективная дальность стрельбы: 457 метров.

Максимальная общая дальность стрельбы: 2995 метров.

Общая длина: 1,12 метров.

Длина ствола: 55,88 сантиметров.

Вес пустого магазина: 4,17 кг.

Вес с полностью снаряженным магазином: 4,85 кг.

Американская винтовка M-14 Фото: Goodfon

Доказывая свою силу: M-14 в бою

M14 быстро завоевала репутацию надежной и высокоточной винтовки. У нее были всего два недостатка, проявившихся при использовании пехотинцами в джунглях Вьетнама: большой вес и недостаточную управляемость при стрельбе в режиме автомата, особенно по сравнению с M16, которая могла нести больше патронов в более легком корпусе с меньшей отдачей.

Однако для элитных подразделений спецназа, таких как "морские котики", эти проблемы не так актуальны. Как отмечается на веб-странице Navy SEALs, "морские котики" начали использовать модифицированные M14 в качестве снайперских винтовок еще во Вьетнаме. Они также применяли их в Афганистане и Ираке, в основном в качестве марксманских и снайперских винтовок. "Морские котики" сохраняют M14 на вооружении благодаря ее отличной точности, эффективности на дальних дистанциях и отличным возможностям стрельбы 7,62-мм патронами".

M14 "морских котиков", разумеется, не стояли на месте со времен войны во Вьетнаме. Их последняя и самая лучшая модификация – Mk 14 Mod 0 Enhanced Battle Rifle (EBR), которая производится компанией Smith Enterprise Inc. (штаб-квартира в Темпе, штат Аризона) и имеет следующие отличительные особенности:

45,7-сантиметровый ствол.

Телескопический приклад.

Пистолетная рукоятка для улучшения эргономики.

Новые прицельные приспособления.

Складная сошка.

Набор планок Пикатинни вокруг ствола, позволяющий устанавливать различные аксессуары, такие как прицелы, фонари, лазерные системы наведения и т. д.

Облегченные материалы (EBR изготовлен из легкого авиационного сплава).

Во время битвы за Могадишо в 1993 году сержант первого класса армии США Delta Force сержант Рэнди Шугарт совершил с помощью М14 подвиги, за которые был посмертно награжден Медалью Почета.

Что с М14 сейчас?

Винтовку используют не только "морские котики" — M14, по некоторым данным, до сих пор стоит на вооружении греческого флота. Кроме того, полуавтоматические варианты остаются чрезвычайно популярными среди гражданских стрелков, особенно полуавтоматическая Springfield Armory M1A, которая в самой простой версии безо всяких излишеств стоит от 1770 до 1875 долларов США.

Об авторе

Кристиан Д. Орр – бывший офицер ВВС, сотрудник федеральных правоохранительных органов и частный военный подрядчик (работал в Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Косово, Японии, Германии и Пентагоне). Крис получил степень бакалавра в области международных отношений в Университете Южной Калифорнии (USC) и степень магистра в области разведки (с уклоном в изучение терроризма) в Американском военном университете (AMU). Он также публиковался в журналах The Daily Torch и The Journal of Intelligence and Cyber Security.