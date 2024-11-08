Удобный и практичный: легендарная Smith & Wesson представила карабин M&P FPC (фото)

Оружейникам компании удалось разработать карабин, совместимый с различными пистолетными магазинами серии M&P и внедрить механику складывания вбок, которая обеспечивает уникальную компактность.

Известная оружейная компания Smith & Wesson продолжает удивлять любителей спортивной стрельбы и людей, которые заботятся о своей безопасности. Недавно производитель представил новейший раскладной карабин M&P FPC под патрон 40 S&W — по мнению оружейников, он является идеальным выбором для тех, кто ищет оружие, которое удобно носить, транспортировать и хранить. Об этом 8 ноября говорится в обзоре Army Recognition.

Команда Smith & Wesson стремилась разработать пистолетный карабин, совместимый с различными пистолетными магазинами серии M&P. В итоге разработчикам удалось внедрить механику складывания вбок, которая обеспечивает уникальную компактность и позволяет пользователю удерживать прицел на оружии как в сложенном, так и в выдвинутом положении.

"Дополнительное отделение для магазина в прикладе, знакомые элементы управления огнем M&P и надежные переходники для рукоятки Palmswell делают этот новый карабин-пистолет отличным дополнением к семейству M&P", — сказал старший менеджер по новым продуктам Джон Майлс.

Конструктивные особенности оружия

Карабин M&P FPC впечатляет своей складной конструкцией. В разложенном состоянии длина карабина составляет 30,4 дюйма (около 77 см), а в сложенном — всего 16,4 дюйма (примерно 42 см). Ширина составляет 2,5 дюйма, высота — 8 дюймов.

Складной механизм фиксируется системой защелок, что повышает безопасность и позволяет быстро привести оружие в готовность. При весе около 2,3 кг этот карабин достаточно легкий, чтобы не ограничивать пользователя в движении.

Алюминиевая рамка повышает прочность и снижает общий вес, а встроенная буферная система помогает гасить отдачу, что улучшает комфорт при стрельбе.

С учетом потребностей стрелков на M&P FPC можно установить дополнительные оптические и тактические аксессуарі. Рукоятка с пазами M-LOK® и плоский спусковой крючок обеспечивают точное управление и высокую маневренность.

Особенность карабина — совместимость с магазинами двойного сложения от серии пистолетов M&P, включая один магазин на 15 патронов и два на 20, которые удобно хранятся в прикладе. Это решение позволяет быстро перезаряжать оружие, сохраняя запас боеприпасов в легкодоступном месте.

16,25-дюймовый ствол из высококачественной стали 4140 CM имеет резьбу 9/16-24, закрытую протектором. Это облегчает установку дополнительных аксессуаров, таких как шумоподавители и пр.

Таким образом новый карабин M&P FPC 40 S&W от легендарной компании получился компактным, легким и удобным оружием, подходящим для различных целей — от спортивной стрельбы до самообороны.

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