Зручний і практичний: легендарна Smith & Wesson представила карабін M&P FPC (фото)

Зброярам компанії вдалося розробити карабін, сумісний з різними пістолетними магазинами серії M&P, і впровадити механіку складання убік, яка забезпечує унікальну компактність.

Відома збройова компанія Smith & Wesson продовжує дивувати любителів спортивної стрільби та людей, які дбають про свою безпеку. Нещодавно виробник представив новітній розкладний карабін M&P FPC під набій 40 S&W — на думку зброярів, він є ідеальним вибором для тих, хто шукає зброю, яку зручно носити, транспортувати та зберігати. Про це 8 листопада йдеться в огляді Army Recognition.

Команда Smith & Wesson прагнула розробити пістолетний карабін, сумісний з різними пістолетними магазинами серії M&P. У підсумку розробникам вдалося впровадити механіку складання убік, яка забезпечує унікальну компактність і дає змогу користувачеві утримувати приціл на зброї як у складеному, так і в висунутому положенні.

"Додаткове відділення для магазину в прикладі, знайомі елементи управління вогнем M&P і надійні перехідники для рукоятки Palmswell роблять цей новий карабін-пістолет чудовим доповненням до сімейства M&P", — сказав старший менеджер з нових продуктів Джон Майлс.

Конструктивні особливості зброї

Карабін M&P FPC вражає своєю складаною конструкцією. У розкладеному стані довжина карабіна становить 30,4 дюйма (близько 77 см), а в складеному — всього 16,4 дюйма (приблизно 42 см). Ширина становить 2,5 дюйма, висота — 8 дюймів.

Складаний механізм фіксується системою засувок, що підвищує безпеку і дозволяє швидко привести зброю в готовність. При вазі близько 2,3 кг цей карабін досить легкий, щоб не обмежувати користувача в русі.

Алюмінієва рамка підвищує міцність і знижує загальну вагу, а вбудована буферна система допомагає гасити віддачу, що покращує комфорт під час стрільби.

З урахуванням потреб стрільців на M&P FPC можна встановити додаткові оптичні та тактичні аксесуари. Руків'я з пазами M-LOK® і плоский спусковий гачок забезпечують точне керування та високу маневреність.

Особливість карабіна — сумісність з магазинами подвійного складання від серії пістолетів M&P, включно з одним магазином на 15 патронів і двома на 20, які зручно зберігаються в прикладі. Це рішення дозволяє швидко перезаряджати зброю, зберігаючи запас боєприпасів у легкодоступному місці.

16,25-дюймовий ствол із високоякісної сталі 4140 CM має різьбу 9/16-24, закриту протектором. Це полегшує встановлення додаткових аксесуарів, як-от шумоподавлювачі тощо.

Таким чином новий карабін M&P FPC 40 S&W від легендарної компанії вийшов компактною, легкою і зручною зброєю, придатною для різних цілей — від спортивної стрільби до самооборони.

Раніше повідомлялося, що компанія FN America оголосила про розширення своєї лінійки зброї, представивши нову модель напівавтоматичного пістолета SCAR 15P у калібрі .300 Blackout.