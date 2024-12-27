24 ствола и стреляет картечью: солдаты РФ придумали новое средство для борьбы с дронами (видео)

Кустарная система похожа на миниатюрную РСЗО, установленную на "Ниве", которая дополнена шестью автоматами АК. В нужный момент оружие стреляет залпом из всех стволов для максимально эффективного поражения цели.

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В подразделениях ВС РФ замечено новое импровизированное средство для борьбы с беспилотниками (БПЛА). Оно представляет собой платформу, оснащенную 24 стволами дробовиков и шестью автоматами АК-12, которая размещена на багги. Эти машины были показаны в официальном видео Министерства обороны РФ, опубликованном в Telegram.

Багги построены на базе шасси от Lada Niva, а их передняя часть оборудована дистанционно управляемой установкой с блоком из 24 стволов. Это оружие, предположительно созданное на основе переделанных дробовиков, и стреляет картечью, создавая залповый огонь для максимально эффективного поражения цели. Задняя часть автомобиля оснащена ручной установкой с шестью автоматами АК-12 калибра 7,62х39 мм, оснащенными примитивным прицельным устройством типа "крестовина".

Между тем под вопросом остается тип боеприпасов, которыми оснащена установка, внешне напоминающая миниатюрную РСЗО. Так недавно компания "Ростех" представила новейшие разработки в области боеприпасов, включая уникальные патроны IGLA, предназначенные для борьбы с БПЛА.

Кроме того, багги могут быть оснащены "тепловыми ловушками" — термин, обычно используемый для обозначения средств теплового противодействия, таких как сигнальные ракеты, которые предназначены для ослепления оптики вражеских беспилотников, включая инфракрасные и ночные камеры.

Использование дробовиков в борьбе с БПЛА

Как отметили обозреватели The War Zone, применение дробовиков стало распространенным решением для обеих сторон конфликта в Украине, так как они позволяют эффективно поражать небольшие воздушные цели на близкой дистанции. Однако дальность и проникающая способность картечи остаются серьезными ограничениями.

Украинские военные, например, испытали дробовики против FPV-дронов, но результаты оказались неудовлетворительными. Дело в том, что боеприпасы такого оружия не всегда может так повредить беспилотник, чтобы он вышел из строя и не представлял опасности.

Что касается данного решения россиян, то эксперты подчеркнули, что эффективность новых багги зависит от способности быстро перезаряжать 24-ствольную установку и ее общей боевой надежности. Кроме того, для эффективной защиты от беспилотников необходим многоуровневый подход, включающий не только стрелковое оружие, но и средства радиоэлектронной борьбы, специализированные боеприпасы и автоматизированные системы наведения.

Оптимальное сочетание систем защиты от беспилотников остается предметом жарких споров во всем мире, резюмируют эксперты. Однако в любом случае решения с использованием картечи еще долго будут одним из самых доступных и популярных средств борьбы с беспилотниками.

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