24 стволи і стріляє картеччю: солдати РФ придумали новий засіб для боротьби з дронами (відео)

Кустарна система схожа на мініатюрну РСЗВ, встановлену на "Ниві", яка доповнена шістьма автоматами АК. У потрібний момент зброя стріляє залпом з усіх стволів для максимально ефективного ураження цілі.

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У підрозділах ЗС РФ помічено новий імпровізований засіб для боротьби з безпілотниками (БПЛА). Він являє собою платформу, оснащену 24 стволами дробовиків і шістьма автоматами АК-12, яка розміщена на багі. Ці машини були показані в офіційному відео Міністерства оборони РФ, опублікованому в Telegram.

Багі побудовані на базі шасі від Lada Niva, а їхня передня частина обладнана дистанційно керованою установкою з блоком із 24 стволів. Ця зброя, ймовірно, створена на основі перероблених дробовиків, та стріляє картеччю, створюючи залповий вогонь для максимально ефективного ураження цілі. Задня частина автомобіля оснащена ручною установкою з шістьма автоматами АК-12 калібру 7,62х39 мм, оснащеними примітивним прицільним пристроєм типу "хрестовина".

Тим часом під питанням залишається тип боєприпасів, якими оснащена установка, що зовні нагадує мініатюрну РСЗВ. Так, нещодавно компанія "Ростех" представила новітні розробки в галузі боєприпасів, зокрема унікальні патрони IGLA, призначені для боротьби з БПЛА.

Крім того, багі можуть бути оснащені "тепловими пастками" — термін, який зазвичай використовують для позначення засобів теплової протидії, як-от сигнальні ракети, що призначені для засліплення оптики ворожих безпілотників, включно з інфрачервоними і нічними камерами.

Використання дробовиків у боротьбі з БПЛА

Як зазначили оглядачі The War Zone, застосування дробовиків стало поширеним рішенням для обох сторін конфлікту в Україні, оскільки вони дають змогу ефективно уражати невеликі повітряні цілі на близькій дистанції. Однак дальність і проникна здатність картечі залишаються серйозними обмеженнями.

Українські військові, наприклад, випробували дробовики проти FPV-дронів, але результати виявилися незадовільними. Річ у тім, що боєприпаси такої зброї не завжди можуть так пошкодити безпілотник, щоб він вийшов з ладу і не становив небезпеки.

Стосовно цього рішення росіян, то експерти наголосили, що ефективність нових багі залежить від здатності швидко перезаряджати 24-ствольну установку та її загальної бойової надійності. Крім того, для ефективного захисту від безпілотників необхідний багаторівневий підхід, що охоплює не тільки стрілецьку зброю, а й засоби радіоелектронної боротьби, спеціалізовані боєприпаси й автоматизовані системи наведення.

Оптимальне поєднання систем захисту від безпілотників залишається предметом палких суперечок у всьому світі, резюмують експерти. Однак у будь-якому разі рішення з використанням картечі ще довго будуть одним із найдоступніших і найпопулярніших засобів боротьби з безпілотниками.

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