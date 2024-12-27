Пулемет Первой мировой и 700 ноутбуков: что украли из Минобороны Британии

Оказалось, что за последние два года с объектов Министерства обороны Великобритании стащили раритетное оружие и разнообразную технику: от ноутбуков, до USB-накопителей.

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За последние два года с объектов Министерства обороны Великобритании были украдены или утеряны пистолет, винтовка и деактивированный пулемет времен Первой мировой войны. Также оказалось, что за тот же период пропало более 700 телефонов, ноутбуков, компьютеров и USB-накопителей. Об этом пишет Daily Mail.

Представитель партии по вопросам обороны Хелен Магуайр, обнародовавшая информацию либерал-демократами, заявила, что это "глубоко тревожная" особенность "в это время обострения глобальной напряженности в сфере безопасности".

Правительство ответило, что у него есть "надежная политика и процедуры для предотвращения потерь и краж".

Однако оказалось, что среди огнестрельного оружия, утерянного или украденного с объектов Министерства обороны в 2023 году при предыдущем консервативном правительстве, были деактивированный пистолет Люгера времен Второй мировой войны и пистолет-пулемет Стен, которые были утеряны в июне 2023 года.

Пистолет-пулемет Стен времен Первой мировой войны Фото: Скриншот

В августе 2023 года был украден деактивированный немецкий пулемет времен Первой мировой войны, а месяцем ранее — винтовка SA80, в декабре 2021 года был украден пистолет Glock 19.

Министр вооруженных сил Люк Поллард заявил, что все потери и кражи будут "полностью и тщательно расследованы", и что министерство "очень серьезно" относится к безопасности огнестрельного оружия.

Но также с объектов Министерства обороны пропали мобильные телефоны, причем их количество возросло в 2024 году, а также ноутбуки и USB-накопители. Неизвестно, содержалась ли на них какая-то важная информация.

Напомним, в Министерстве Италии началась паника, когда оказалось, что геймер опубликовал секретные военные документы, чтобы выиграть онлайн-спор о возможностях радара боевого самолета. Игроки War Thunder спорили о возможностях сканирования Eurofighter Typhoon — реального самолета, недавно представленного в игре.