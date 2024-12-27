Кулемет Першої світової та 700 ноутбуків: що вкрали з Міноборони Британії

Виявилося, що за останні два роки з об'єктів Міністерства оборони Великої Британії поцупили раритетну зброю і різноманітну техніку: від ноутбуків до USB-накопичувачів.

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За останні два роки з об'єктів Міністерства оборони Великої Британії були вкрадені або загублені пістолет, гвинтівка і деактивований кулемет часів Першої світової війни. Також виявилося, що за той самий період зникло понад 700 телефонів, ноутбуків, комп'ютерів і USB-накопичувачів. Про це пише Daily Mail.

Представниця партії з питань оборони Гелен Магуайр заявила, що інформація, отримана ліберал-демократами, має "глибоку тривожну" особливість "у цей час загострення глобальної напруженості у сфері безпеки".

Уряд відповів, що у нього є "надійна політика і процедури для запобігання втрат і крадіжок".

Однак виявилося, що серед вогнепальної зброї, загубленої або вкраденої з об'єктів Міністерства оборони у 2023 році за попереднього консервативного уряду, були деактивований пістолет Люгера часів Другої світової війни і пістолет-кулемет Стен, які були загублені в червні 2023 року.

Пістолет-кулемет Стен часів Першої світової війни Фото: Скриншот

У серпні 2023 року було вкрадено деактивований німецький кулемет часів Першої світової війни, а місяцем раніше — гвинтівку SA80, у грудні 2021 року було вкрадено пістолет Glock 19.

Міністр збройних сил Люк Поллард заявив, що всі втрати і крадіжки будуть "повністю і ретельно розслідувані", і що міністерство "дуже серйозно" ставиться до безпеки вогнепальної зброї.

Але також з об'єктів Міністерства оборони зникли мобільні телефони, до того ж їхня кількість зросла у 2024 році, а також ноутбуки та USB-накопичувачі. Невідомо, чи містилася на них якась важлива інформація.

Нагадаємо, у Міністерстві Італії почалася паніка, коли виявилося, що геймер опублікував секретні військові документи, щоб виграти онлайн-суперечку про можливості радара бойового літака. Гравці War Thunder сперечалися про можливості сканування Eurofighter Typhoon — реального літака, який нещодавно був представлений у грі.