Геймер опублікував секретні дані про бойовий літак, щоб виграти онлайн-спор

Після того, як секретні військові документи з'явилися в грі War Thunder, у Міністерстві оборони Італії запанікували та вжили заходів щодо їх вилучення.

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Геймер опублікував секретні військові документи, щоб виграти онлайн-суперечку про можливості радара бойового літака. Гравці War Thunder сперечалися про можливості сканування Eurofighter Typhoon — реального літака, нещодавно представленого в грі. Про це пише Daily Mail.

Трейлер гри War Thunder

Суперечка настільки розгорілася, що один користувач опублікував секретні матеріали в спробі довести свою точку зору, що змусило Міністерство оборони Італії вжити заходів і видалити документи, які просочилися, після того, як було підтверджено, що вони справжні.

Після витоку документа, в якому розкривали відмінності між можливостями ручного та електронного сканування винищувача Eurofighter, менеджер спільноти форуму нагадав користувачам про пов'язані з цим ризики та відповідальність.

"Я скористаюся цією можливістю, щоб ще раз нагадати всім присутнім: будь ласка, за жодних обставин не намагайтеся публікувати або ділитися будь-якими джерелами, якщо ви на 100 відсотків не впевнені, що вони юридично розсекречені і безпечні для публічного використання", — написав він.

Технічний модератор форуму додав: "Ми безпосередньо отримали підтвердження від італійського Міністерства оборони, що ці документи доступні незаконно. Ви не можете використовувати ці документи для звітності і не можете їх публікувати".

Міністерство оборони Італії заявило: "Ми вкрай серйозно ставимося до всіх випадків несанкціонованого розкриття інформації. Цей інцидент буде розглянуто, і, за необхідності, буде розпочато розслідування, а також буде вжито заходів щодо недопущення повторення подібних випадків. Ми не коментуємо витік документів".

Гра War Thunder дуже популярна не тільки серед цивільних, а й серед військових. Так, солдати у Форт-Худі, штат Техас, відпрацьовують маневри танків, використовуючи онлайн-гру War Thunder. Зазвичай солдати керують танками M1A2 Abrams групами по чотири людини, причому кожному солдату відводиться роль командира, навідника, заряджаючого або водія.

"У нас багато солдатів, які у вільний час захоплюються відеоіграми. Поговоривши з багатьма з них, ми дізналися, що багато хто з них грає в танкові ігри, і тому ми почали вивчати можливості", — розповів капітан Майк Манугян.

War Thunder — це безкоштовний бойовий симулятор, що дає змогу гравцям з усього світу використовувати високореалістичну військову техніку з різних епізодів історії.

Гра War Thunder Фото: War Thunder

У той час як розробники гри, угорська компанія Gaijin Entertainment, покладаються на загальнодоступну інформацію для кодування можливостей транспортних засобів, користувачі здобули дурну славу за витік закритих даних на форумах, щоб спробувати внести зміни.

Найгучніший із таких витоків стався 2021 року, коли гравець, який представився командиром Challenger 2, опублікував у мережі секретні документи, намагаючись змусити Gaijin Entertainment поліпшити конструкцію свого цифрового танка.

Витік документів, по суті, керівництва з експлуатації Challenger 2, змусив Міністерство оборони Великої Британії втрутитися.

Нагадаємо, 22-річний Джек Тейшейра, член Національної гвардії ВПС Массачусетса, був засуджений 12 листопада до 15 років тюремного ув'язнення за витік в інтернет цілком секретних військових документів США, зокрема пов'язаних із вторгненням Росії в Україну.