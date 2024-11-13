Злив дані про контрнаступ ЗСУ: американець Джек Тейшейра отримав тюремний термін

Нацгвардієць із Массачусетса Джек Тейшейра, який страждає на аутизм, опублікував у чатах Discord сотні секретних документів Пентагону.

Джек Тейшейра, член Національної гвардії ВПС Массачусетса, був засуджений 12 листопада до 15 років тюремного ув'язнення за витік в інтернет цілком секретних військових документів США, зокрема пов'язаних із вторгненням Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

22-річному Тейшейрі було ухвалено вирок окружним суддею США Індірою Талвані в Бостоні після того, як у березні він визнав себе винним у скоєнні того, що федеральні прокурори назвали "одним із найсуттєвіших і найбільш значущих порушень" антишпигунського закону США. У суді він перепросив за свої дії.

Джек Тейшейра в залі суду Фото: trump2

"Я шкодую про всі прикрощі, які я заподіяв", — сказав Тейшейра, одягнений у помаранчеву тюремну форму, судді під час слухання щодо винесення вироку.

Суддя заявив, що, попри велику підготовку щодо поводження з секретними документами і попередження про покарання за їхнє розголошення, Тейшейра "за рік опублікував в інтернеті на Discord сотні документів".

"Той факт, що інші не зробили більше, щоб зупинити вас, дійсно сумний", — сказала вона Джеку.

Тейшейра, який перебуває під вартою з моменту арешту у квітні 2023 року, визнав себе винним за шістьма пунктами обвинувачення в навмисному зберіганні та передачі секретної інформації, що стосується національної оборони, у зв'язку з витоком минулого року великої кількості секретних записів групі геймерів у застосунку для обміну повідомленнями Discord.

Що відомо про Джека Тейшейру

До арешту Тейшейра був льотчиком першого класу на авіабазі Національної гвардії Отіс на Кейп-Коді в Массачусетсі, де він працював фахівцем з підтримки інформаційних технологій і займався кіберзахистом.

Джек Тейшейра Фото: Instagram

Журналісти Washington Post з'ясували, що Джек Тейшейра зібрав у себе вдома цілий арсенал, а також заявляв — готувався до того, що він уявляв собі як жорстоку боротьбу з легіоном передбачуваних супротивників, включно з чорношкірими, політичними лібералами, євреями, геями і трансґендерами, які зроблять життя нестерпним для того типу людини, яким, за його словами, був Тейшейра: православного християнина, політичного консерватора і готового захищати якщо не уряд Сполучених Штатів, то набір ідеалів, на яких, як він уявляв, він був заснований. Любов Тейшейри до зброї, яка вперше привела його в онлайн-спільноту друзів, перепліталася з глибокою підозрою до уряду, що він служив рядовим членом Національної гвардії ВПС.

Два кадри з прямої трансляції Тейшейри на сервері Discord з Об'єднаної бази Кейп-Код, де він працював Фото: Скриншот

Для Тейшейри практика поводження з вогнепальною зброєю, схоже, була більше, ніж просто хобі. "Він доволі часто вживав термін "расова війна", — розповів близький друг, який проводив час із Тейшейрою в онлайн-спільноті на Discord, платформі, популярній серед гравців у відеоігри, і впродовж кількох років вів із ним тривалі особисті телефонні та відеодзвінки.

"Він називав себе расистом, і не раз. Я б сказав, що він цим пишався", — сказав друг в інтерв'ю. У Тейшейри було кілька акаунтів. Серед іншого, він зливав дані на сервер, який називається Abinavski's Exclusion Zone і пов'язаний зі стримером YouTube, що грає у відеогру War Thunder, відому своїми реалістичними моделями танків, винищувачів та інших військових машин.

Злочин Джека Тейшейри

Незважаючи на те, що він був льотчиком нижчої ланки, Тейшейра мав допуск до надсекретної інформації. За словами прокурорів, починаючи з січня 2022 року, він почав отримувати доступ до сотень секретних документів, пов'язаних із такими темами, як вторгнення Росії в Україну.

За словами прокурорів, Тейшейра ділився секретною інформацією на приватних серверах Discord, вихваляючись водночас, що у нього є доступ до "матеріалів для Ізраїлю, Палестини, Сирії, Ірану та Китаю".

Він зробив це, попри те, що його начальство двічі виносило йому зауваження у 2022 році з приводу поводження з секретною інформацією і застерегло його від вивчення секретних даних.

Його витоки містили інформацію про постачання США обладнання Україні та про те, як його використовуватимуть після вторгнення Росії 2022 року.

Прокурори наполягали на вироку в 17 років тюремного ув'язнення, що, за словами помічника прокурора США Джареда Долана, гарантує, що історія Тейшейри стане "пересторогою для чоловіків і жінок в армії та осіб, які мають допуск до військової служби в уряді США".

Арешт Джека Тейшейра Фото: Скриншот

Адвокати Тейшейри закликали Талвані призначити йому тільки 11-річний термін. Вони заявили, що Тейшейра страждає на аутизм і перебуває в ізоляції, і що його наміром ніколи не було зашкодити Сполученим Штатам, а лише просвітити друзів, з якими він познайомився в мережі, про світові події, включно з війною в Україні.

"Він наївно вважав, що може довіряти своїм друзям", — сказав Бахрах.

У грудні ВПС США оголосили, що вжили дисциплінарних заходів щодо 15 військовослужбовців через витік і звільнили полковника Шона Райлі від командування підрозділом, у якому служив Тейшейра.

Це сталося після того, як у звіті генерального інспектора ВПС щодо інциденту було встановлено, що деякі члени підрозділу Тейшейри і його керівництво "мали інформацію про чотири окремі випадки його сумнівної діяльності".

Нагадаємо, Джек Тейшейра почав зливати дані про вторгнення РФ в Україну менш ніж через 48 годин після початку повномасштбаної війни.