Секретні дані Пентагону зливалися одразу після вторгнення РФ в Україну, — ЗМІ

Американські журналісти пишуть, що в чаті Discord, в якому знаходилося близько 600 осіб, через дві доби після початку війни розміщувалися секретні дані про втрати військ та діяльність спецслужб РФ.

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Військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, обвинувачений у витоку секретних документів Міноборони США невеликій групі геймерів, розміщував секретну інформацію на кілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато більшій чат-групі. Незабаром після лютневого вторгнення в Україну, профіль користувача, що збігається з профілем льотчика Джека Тейшейри, почав розміщувати секретні розвідувальні дані в раніше невідомому чаті у Discord, де було близько 600 учасників. Про це 21 квітня повідомили американські журналісти The New York Times.

Автори публікації стверджують, що на відміну від групи Thug Shaker Central, другий чат був публічно розміщений на каналі YouTube, і доступ до нього можна було отримати за лічені секунди. У цьому чаті розміщувалася інформація про втрати російських та українських військ, діяльність російських спецслужб та оновлену інформацію про допомогу, яка надається Україні. Користувач стверджував, що розміщує дані від імені Агентства національної безпеки, ЦРУ та інших розвідувальних служб.

Деталі листування в чаті

Судячи з усього, йдеться в матеріалі, перший витік стався менш ніж за 48 годин після масштабного вторгнення Росії в Україну.

"Побачив звіт Пентагону, в якому йдеться, що третина сил використовується для вторгнення", — написав один користувач у чаті.

"У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Плюси служби у розвідувальному підрозділі ВПС США", — відповів нібито Тейшейра, бажаючи справити враження на учасників групи.

"Можливо, планується відведення військ на захід від Києва, як і у всіх інших місцях", — написав він 27 березня 2022 року, напередодні відступу ЗС РФ з північних областей України.

Деякі повідомлення починалися з оновленої інформації про кількість жертв конфліктуючих сторін, також повідомлялось про діяльність російських розвідувальних служб, цільові пріоритети України та військову допомогу Києву.

Офіційні коментарі

Один з адвокатів Тейшейри, бостонський юрист Джошуа Ханьє, так само як і представники ФБР та Міністерства юстиції відмовилися коментувати останні викриття. Тому неясно, чи було відомо владі про секретні матеріали, розміщені в цій додатковій чат-групі Discord. Журналісти зазначають, що додаткова інформація викликає питання про те, чому влада не виявила витік раніше, особливо через те, що сотні інших людей могли бачити ці повідомлення, фактично отримавши доступ до секретної інформації Пентагону.

Нагадаємо, 13 квітня було заарештовано 21-річного льотчика Джека Тейшейру, який є ймовірним винуватцем зливу секретних даних Міністерства оборони США. У разі доказу його провини йому загрожує 15 років ув'язнення.