Секретные данные Пентагона сливались сразу после вторжения РФ в Украину, — СМИ

Американские журналисты пишут, что в чате Discord, в котором находилось около 600 человек, спустя двое суток после начала войны размещались секретные данные о потерях войск и деятельности спецслужб РФ.

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Военнослужащий Национальной гвардии США Джек Тейшейра обвиняемый в утечке секретных документов Минобороны США небольшой группе геймеров, размещал секретную информацию на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее, и в гораздо более крупной чат-группе. Вскоре после февральского вторжения в Украину, пользовательский профиль, совпадающий с профилем летчика Джека Тейшейры, начал размещать секретные разведданные в ранее неизвестном чате в Discord, где было около 600 участников. Об этом 21 апреля сообщили американские журналисты The New York Times.

Авторы публикации утверждают, что в отличие от группы Thug Shaker Central второй чат был публично размещен на канале YouTube, и доступ к нему можно было получить за считанные секунды. В этом чате размещалась информация о потерях российских и украинских войск, деятельности российских спецслужб и обновленную информацию о помощи, предоставляемой Украине. При этом пользователь утверждал, что размещает данные от лица Агентства национальной безопасности, ЦРУ и других разведывательных служб.

Детали переписки в чате

Судя по всему, говорится в материале, первая утечка произошла менее чем через 48 часов после масштабного вторжения России в Украину.

"Увидел отчет Пентагона, в котором говорится, что третья часть сил используется для вторжения", — написал один пользователь в чате.

"У меня есть немного больше, чем информация из открытых источников. Плюсы службы в разведывательном подразделении ВВС США", — ответил якобы Тейшейра, желая произвести впечатления на участников группы.

"Возможно, планируется отвод войск к западу от Киева, как и во всех других местах", — написал он 27 марта 2022, накануне отступления ВС РФ из северных областей Украины.

Некоторые сообщения начинались с обновленной информации о количестве жертв конфликтующих сторон, также сообщалось о деятельности российских разведывательных служб, целевых приоритетах Украины и военной помощи Киеву.

Официальные комментарии

Один из адвокатов Тейшейры, бостонский юрист Джошуа Ханье, равно как и представители ФБР и Министерства юстиции отказались комментировать последние разоблачения. Поэтому неясно, было ли известно властям о секретных материалах, размещенных в этой дополнительной чат-группе Discord. Журналисты отмечают, что дополнительная информация вызывает вопросы о том, почему власти не обнаружили утечку раньше, особенно в силу того, что сотни других людей могли видеть эти сообщения, фактически получив доступ к секретной информации Пентагона.

Напомним, 13 апреля был арестован 21-летний летчик Джек Тейшейра, который является вероятным виновником слива секретных данных Министерства обороны США. В случае доказательства его вины ему грозит 15 лет тюремного заключения.