Обвиняемому в "сливе" данных Пентагона Тейшейре грозит до 15 лет тюрьмы, — СМИ

В здании суда Джек Тейшейра, по информации журналистов, отрицал все обвинения в свой адрес. Слушания по делу об угрозе нацбезопасности США стартуют на следующей неделе.

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Федеральный суд, который находится в Бостоне, 14 апреля предъявил обвинения Джеку Тейшейре, подозреваемому в незаконном изъятии и хранении секретных документов и материалов Пентагона, которые стали достоянием общественности. Об этом сообщает BBC News.

По информации издания, слитые в сеть документы представляют угрозу национальной безопасности США. В случае доказательства его вины. Тейшейре будет грозить до 15 лет лишения свободы. Слушания назначены на следующую неделю. Обвиняемого будут удерживать до этого периода под стражей.

Известно, что Тейшейра отрицал все обвинения в свой адрес.

В конце слушаний в здании суда из первого ряда раздался мужской крик: "Я люблю тебя, Джек!", на что Тейшейра, не оборачиваясь, ответил : "И я тебя, папа".

Слив секретной информации Пентагона и арест Тейшейры

7 апреля издание The New York Times сообщило о том, что в сети были опубликованы секретные военные документы США, в которых говорилось о планах НАТО и Вашингтона по наращиванию помощи ВСУ перед контрнаступлением, а также международных отношениях.

В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинскую сторону не пугает информация о якобы распространении засекреченной информации по контрнаступлению Украины. По его словам, противник увидит все планы ВСУ на поле боя.

9 апреля стало известно, что секретные документы США еще в январе попали на Discord-серверы геймеров. При этом каналы с "секретными данными" были созданы для компьютерной игры Minecraft.

По данным Reuters от 13 апреля, Вашингтон назвал слив секретных документов одним из самых масштабных раскрытий секретной информации за последние годы, несущим крайне разрушительные последствия.

В тот же день Белый дом заявил, что американские спецслужбы вычислили предположительного обвиняемого — нацгвардейца ВВС США и его собираются арестовать.

13 апреля, в США арестовали 21-летнего американского летчика Джека Тейшейру, по подозрению в сливе секретной информации Пентагона.

Известно, что Тейшейра начал делиться секретными документами с друзьями по чату на сервере Discord примерно в феврале 2022 года.