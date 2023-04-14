Обвинуваченому в "зливі" даних Пентагону Тейшейрі загрожує до 15 років в'язниці, — ЗМІ

У будівлі суду Джек Тейшейра, за інформацією журналістів, заперечував усі звинувачення на свою адресу. Слухання в справі про загрозу нацбезпеці США почнуться наступного тижня.

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Федеральний суд, що розташовується в Бостоні, 14 квітня звинуватив Джека Тейшейру, підозрюваного в незаконному вилученні та зберіганні секретних документів і матеріалів Пентагону, що стали відомі громадськості. Про це повідомляє ВВС News.

За інформацією видання, злиті в мережу документи становлять загрозу національній безпеці США. У разі підтвердження його вини Тейшейрі загрожуватиме до 15 років позбавлення волі. Слухання призначене на наступний тиждень. Обвинуваченого утримуватимуть до цього періоду під вартою.

Відомо, що Тейшейра заперечував усі звинувачення на свою адресу.

Наприкінці слухань у приміщенні суду з першого ряду пролунав чоловічий крик: "Я люблю тебе, Джеку!" — на що Тейшейра, не обертаючись, відповів: "І я тебе, тату".

Злив секретної інформації Пентагону й арешт Тейшейри

7 квітня видання The New York Times повідомило про те, що в мережі були опубліковані секретні військові документи США, де йшлося про плани НАТО й Вашингтона щодо нарощування допомоги ЗСУ перед контрнаступом, а також про міжнародні відносини.

Того ж дня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українську сторону не лякає інформація про нібито поширення засекреченої інформації щодо контрнаступу України. За його словами, противник побачить усі плани ЗСУ на полі бою.

9 квітня стало відомо, що секретні документи США ще в січні потрапили на Discord-сервери геймерів. До того ж канали із секретними даними були створені для комп'ютерної гри Minecraft.

За даними Reuters від 13 квітня, Вашингтон назвав злив секретних документів одним із наймасштабніших розкриттів секретної інформації за останні роки, що можуть мати вкрай руйнівні наслідки.

Того ж дня Білий дім заявив, що американські спецслужби вирахували ймовірного обвинуваченого, нацгвардійця ВПС США, і його збираються заарештувати.

13 квітня, у США заарештували 21-річного американського льотчика Джека Тейшейру за підозрою в зливі секретної інформації Пентагону.

Тейшейра почав ділитися секретними документами з друзями в чаті на сервері Discord приблизно в лютому 2022 року.