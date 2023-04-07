"Псевдозлив": в ОП прокоментували публікацію "засекречених даних" щодо контрнаступу ЗСУ

Михайло Подоляк заперечив розповсюдження інформації про плани України щодо наступальних дій. За його словами, реальний задум ЗСУ росіяни побачать на полі бою.

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Після своїх провалів Росія взялася за розповсюдження хибних даних. У Кремлі таким чином хочуть вплинути на контрнаступ України. Про це заявив сьогодні, 7 квітня, у соцмережах радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберійських пригод", "триденних планів" та інших провалів це фотошоп та "віртуальні псевдозливи". Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ", — написав він.

Посадовець запевнив, що російському керівництву було б невигідно видавати наявність доступу до засекречених даних США.

"Якщо у вас є робочий канал отримання розвідданих із Пентагону, ви не станете його руйнувати заради одноденного інформаційного приводу", — пояснив Подоляк.

За його словами, ймовірніше росіяни вдали б, що не володіють інформацією про рівень забезпечення та військовий задум України.

"Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що ухвалюють рішення", — звернувся до ворога радник очільника ОП.

Подоляк розповів, що РФ прагне перехопити інформаційну ініціативу та вплинути на плани України. Для цього росіяни намагаються внести сумніви, скомпрометувати попередні ідеї та викликати страх своєю "обізнаністю". Посадовець назвав ці дії стандартними елементами оперативної гри ворожої розвідки.

"До реальних планів України це не має відношення", — завірив Подоляк.

Він пояснив, що оприлюднені дані ґрунтуються на аналізі постачань та можливих задумів, а також фіктивній інформації. За словами радника голови ОП, у разі володіння справжніми сценарними задумами України ворог приготував би зустрічні пастки, а не поширював їх в інтернеті.

"Що ж стосується реальних планів контрнаступу, безумовно, російські війська ознайомляться з ними першими", — пообіцяв Подоляк.

Нагадаємо, вчора Михайло Подоляк назвав чотири важливі складові контрнаступу ЗСУ.

Сьогодні, 7 квітня, журналісти з посиланням на власні джерела розповіли про розслідування, розпочате Пентагоном через витік секретних матеріалів. У ЗМІ пишуть, що опублікована версія документів — дещо змінена, що може бути спробою дезінформації з боку країни-агресорки.