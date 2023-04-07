"Псевдослив": в ОП прокомментировали публикацию "засекреченных данных" о контрнаступлении ВСУ

Михаил Подоляк отрицает распространение информации о планах Украины по наступательным действиям. По его словам, реальный замысел ВСУ россияне увидят на поле боя.

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После своих провалов Россия принялась за распространение ложных данных. В Кремле таким образом хотят повлиять на контрнаступление Украины. Об этом заявил сегодня, 7 апреля, в соцсетях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"С распада СССР российская разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберийских приключений", "трехдневных планов" и других провалов — это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление", — написал он.

Чиновник заверил, что российскому руководству было бы невыгодно выдавать наличие доступа к засекреченным данным США.

"Если у вас есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона, вы не станете его разрушать ради однодневного информационного повода", — объяснил Подоляк.

По его словам, вероятнее всего россияне сделали бы вид, что не владеют информацией об уровне обеспечения и военном замысле Украины.

"Это блеф, пыль в глаза. Вы не владеете данными, а только пытаетесь сыграть в дестабилизацию, информационно и психологически повлиять на лиц, принимающих решение", — обратился к врагу советник главы ОП.

Подоляк рассказал, что РФ стремится перехватить информационную инициативу и повлиять на планы Украины. Для этого россияне пытаются внести сомнения, скомпрометировать предыдущие идеи и внушить страх своей "осведомленностью". Чиновник назвал эти действия стандартными элементами оперативной игры вражеской разведки.

"К реальным планам Украины это не имеет отношения", — заверил Подоляк.

Он объяснил, что обнародованные данные основываются на анализе поставок и возможных замыслов, а также фиктивной информации. По словам советника главы ОП, в случае владения настоящими сценарными замыслами Украины враг бы приготовил встречные ловушки, а не распространял их в интернете.

"Что касается реальных планов контрнаступления, безусловно, российские войска ознакомятся с ними первыми", — пообещал Подоляк.

Напомним, вчера Михаил Подоляк назвал четыре важные составляющие контрнаступления ВСУ.

Сегодня, 7 апреля, журналисты со ссылкой на собственные источники рассказали о расследовании, начатом Пентагоном из-за утечки секретных материалов. В СМИ пишут, что опубликованная версия документов несколько изменена, что может быть попыткой дезинформации со стороны страны-агрессорки.