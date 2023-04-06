Есть четыре составляющих: У Зеленского рассказали, что нужно для контрнаступления ВСУ (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, россияне осознают, что война будет продолжаться до поражения Украины или освобождения всех ее территорий. Чиновник подчеркнул, что в РФ планировали захватить регионы без боя.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре составляющих контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом известно из интервью, опубликованного журналистами "24 канала".

Для освобождения украинских территорий, по словам чиновника, важны:

накопление оружия;

тренировка бойцов;

планирование в Генштабе;

психологические или погодные факторы

Подоляк рассказал, что россияне планировали захватить часть Украины без боя и удерживать благодаря запугиванию.

"Россия же думала, что все будет как было в 2014 году, когда они заходили в Крым. То есть никакого существенного сопротивления не будет: они что-нибудь захватят, после этого будут пугать нас и партнеров эскалацией, и все на этом закончится", — заявил чиновник.

По словам советника главы ОП, сейчас в РФ осознают, что война будет продолжаться либо до поражения Украины, либо до освобождения территории страны. Подоляк уверен, сейчас враг понимает, что не знал армии своего противника. Кроме того, подчеркнул чиновник, за более чем год войны в Москве до сих пор не смогли объяснить россиянам, за что они воюют.

"Как это выглядит: вы пришли на чужую территорию и там просто убиваете людей", — объяснил он.

Интервью с Михаилом Подоляком (о контрнаступлении ВСУ — с 00:44)

Напомним, 5 апреля Фокус сообщал о прогнозе Михаила Подоляка по освобождению Крыма. Советник главы ОП заявил, что благодаря войне полуостров смогут вернуть уже в этом году.

Сегодня, 6 апреля, спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала об успехах ВСУ в Николаевской области. По ее словам, защитники "существенно потеснили врага" на Кинбурнской косе.