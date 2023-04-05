"5-7 месяцев": у Зеленского озвучили сроки освобождения Крыма (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, полуостров после деоккупации ожидает длительный и непростой период избавления от последствий пропаганды России.

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Все думали, что Крым снова будет украинским через 20 или 50 лет, но война позволяет Украине освободить Крым уже в этом году. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в конце февраля в интервью для "Радио свобода".

По мнению Подоляка, еще в 2022 году никто и подумать не мог, что в 2023 в Украине начнутся серьезные разговоры о возвращении Крыма. При этом советник руководителя офиса президента неоднократно сообщил, что в этом году он запишет интервью на набережной Ялты, а свой оптимизм он объяснил логикой войны.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало — шесть-семь месяцев, и мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный. Я еще раз говорю, у России нет достаточного ресурса, чтобы удержать эту ситуацию. Логика войны совершенно очевидна, и мы с вами сможем поговорить о реалих Крыма на набережной в Ялте", — заявил Подоляк в интервью.

Также Михаил Подоляк сообщил, что впереди Украину ожидает не война за Крым, а война за право существования демократического мира, при котором вопрос территории является лишь одним из элементов.

Прогнозы Подоляка о будущем Крыма

1. Крым может стать предметом в будущих переговорах между Украиной и РФ

По его словам, дипломатический выход в такой ситуации будет возможен, если россияне покинут Крым и другие оккупированные территории Украины вместе с войсками.

"Мы можем подождать пару дней, пока они выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", — заявил он.

2. 2023 год станет тяжелым для Крыма

По мнению чиновника, за много лет российская пропаганда провела там большую работу. Украине нужно будет разобраться с предателями и расследовать дела репрессированных украинцев

"Не надо ставить вопрос, как вернуть украинское в Крым, надо искоренить все российское там. А те, кто разделяет ценности Российской Федерации, должен уехать и там жить. Многие должны будут получить юридическое наказание за то, что они изменили паспорт Украины на паспорт РФ, те кто не захочет жить по правилам и законам Украины должны добровольно покинуть территорию", — подчеркнул Подоляк.

3. Интегрировать Крым с улыбкой уже не получится

"Там бандиты живут, там криминал, там оккупационная армия, администрация, но давайте мы будем реинтегрировать их улыбкой. Будем делать какие-то меры, которые будут показывать, как мы здесь счастливо живем в Украине. Многих нужно выгнать, а кого-то посадить", — подчекнул он.

4. Крым не должен больше ставить вопрос о своем особом статусе

"Это будет деблокада обширной территории, на которой россияне очень и очень вкладывались в пропаганду, в уничтожение всего украинства. И вообще – Россия, это ведь не страна, которая производит конкурентность, демократию или свободу. Это страна лагерь. Она все это запрещает. Нам придется все это чистить и достаточно тяжело", — заявлвет Подоляк.

5. Украина должна зафиксировать поражение России юридически

"Россия будет вынуждена подписать нечто, что будет означать капитуляцию. Эта страна должна будет пройти ряд юридических процедур. А финал войны будет такой, как нужен Украине", - говорит Михаил Подоляк.

Напомним, в конце марта, Подоляк прояснил нюансы относительно оккупированного Крымского полуострова и его освобождения. По его словам, "жаркий весенний сезон в Крыму начался еще несколько месяцев назад".

В начале марта Михаил Подоляк рассказал о встрече с блогерами, на которой обсуждалась совместная работа о методах противодействия российскому влиянию в Украине и мире.