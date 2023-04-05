"5-7 місяців": у Зеленського озвучили терміни визволення Криму (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, півострів після деокупації очікує тривалий і непростий період позбавлення від наслідків пропаганди Росії.

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Усі думали, що Крим знову буде українським через 20 чи 50 років, але війна дозволяє Україні звільнити Крим уже цього року. На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк наприкінці лютого в інтерв'ю для "Радіо свобода".

На думку Подоляка, ще у 2022 році ніхто й подумати не міг, що у 2023-му в Україні розпочнуться серйозні розмови про повернення Криму. Водночас радник керівника офісу президента неодноразово повідомляв, що цього року він запише інтерв'ю на набережній Ялти, а свій оптимізм він пояснив логікою війни.

"Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору, це дуже мало — шість-сім місяців, і ми знаходимося в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але цей оптимізм, математично вивірений. Я ще раз кажу, у Росії немає достатнього ресурсу, щоб утримати цю ситуацію. Логіка війни є цілком очевидною, і ми з вами зможемо поговорити про реалії Криму вже на набережній в Ялті", — заявив Подоляк в інтерв'ю.

Також Михайло Подоляк повідомив, що попереду на Україну чекає не війна за Крим, а війна за право існування демократичного світу, при якому питання території є лише одним з елементів.

Прогнози Подоляка про майбутнє Криму

1. Крим може стати предметом у майбутніх переговорах між Україною та РФ

За його словами, дипломатичний вихід у такій ситуації буде можливим, якщо росіяни покинуть Крим та інші окуповані території України разом з військами.

"Ми можемо почекати кілька днів, поки вони виїдуть через Керченський міст, який буде демонтовано", — заявив він.

2. 2023 рік стане важким для Криму

На думку чиновника, за багато років російська пропаганда провела там велику роботу. Україні потрібно буде розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців.

"Не треба ставити питання, як повернути українське до Криму, треба викорінити все російське там. А ті, хто поділяє цінності Російської Федерації, має виїхати і там жити. Багато хто має отримати юридичне покарання за те, що вони змінили паспорт України на паспорт РФ, ті, хто не захоче жити за правилами та законами України, повинні добровільно покинути територію", — підкреслив Подоляк.

3. Інтегрувати Крим з посмішкою вже не вийде

"Там бандити живуть, там кримінал, там окупаційна армія, адміністрація, але давайте ми реінтегруватимемо їх з посмішкою. Робитимемо якісь заходи, які показуватимуть, як ми тут щасливо живемо в Україні. Багатьох треба вигнати, а когось посадити". ", — підкреслив він.

4. Крим не повинен більше порушувати питання про свій особливий статус

"Це буде деблокада великої території, на якій росіяни дуже і дуже вкладалися в пропаганду, в знищення всього українського. І взагалі Росія – це не країна, яка виробляє конкурентність, демократію чи свободу. Це країна табір. Вона все це забороняє. Нам доведеться все це чистити і досить важко", — заявив Подоляк.

5. Україна має зафіксувати поразку Росії юридично

"Росія буде змушена підписати щось, що означатиме капітуляцію. Ця країна повинна буде пройти низку юридичних процедур. А фінал війни буде такий, як потрібний Україні", — каже Михайло Подоляк.

Нагадаємо, наприкінці березня, Подоляк прояснив нюанси щодо окупованого Кримського півострова та його звільнення. За його словами, "спекотний весняний сезон у Криму розпочався ще кілька місяців тому".

На початку березня Михайло Подоляк розповів про зустріч із блогерами, на якій обговорювалася спільна робота щодо методів протидії російському впливу в Україні та світі.