"Війна не закінчиться без Криму": Подоляк про "спекотний" весняний сезон на півострові

За словами радника голови ОП, світові лідери визнали територію України у межах 1991 року, і тому всі військові операції на півострові вважаються легітимними.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк прояснив деякі нюанси щодо Кримського півострова та його звільнення від російської окупації. Про це він заявив у новому інтерв'ю для порталу УНІАН.

За його словами, спекотний весняний у Криму розпочався ще кілька місяців тому. Насамперед на це вказують заяви світових лідерів про те, що півострів — невід'ємна частина України та будь-які військові операції там абсолютно легітимні.

По-друге, зазначає Михайло Подоляк, Крим – територія України. Росія вчиняє щоденно злочини стосовно українського народу і почалося все це ще у Криму. У майбутньому всі вони, включно з колаборантами, будуть притягнуті до відповідальності.

"По-третє, війна не закінчиться без Криму. Він є, по суті, кощеєвою смертю для Путіна. Це обнулює все, що стосується так званого "путінізму" і остаточно десакралізує Путіна на внутрішньому ринку, після чого розпочнуться ті процеси, про які ми говорили. Вони будуть просто суттєво прискорені", — каже радник голови ОП.

Крім того, все те, що стосується майбутнього Російської Федерації, то війна "спресувала" це у часі. Усі ті процеси, які Кремль мав пройти через 10-15-20 років після смерті Володимира Путіна, пройдуть за рік-два.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що у Зеленського зробили припущення, хто наступний очолить РФ після Володимира Путіна. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що до війни на роль наступника у Кремлі розглядали лише одну людину, але тепер їх кількість збільшилася мінімум до двох.