"Путін припустився всіх класичних помилок": у ОП припустили, хто наступний очолить РФ

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що пропагандисти офіційно оголосять нинішнього президента РФ "породженням пекла" і звинуватить його у всіх гріхах.

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Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну вже почали шукати заміну, проте місцеві еліти досі не готові до таких суттєвих переворотів. Про це заявив радник глави Офісу президента України в інтерв'ю порталу УНІАН.

За його словами ще до війни Кремль мав лише одного кандидата на посаду наступника, — сина голови Радбезу РФ Миколи Патрушева, але тепер з'явився другий гравець, який має намір обійняти посаду президента — один із авторів політики щодо окупованих територій і вивезення дітей звідти Сергій Кирієнко.

"Зараз Путін абсолютно відокремлений, він сам уже не зацікавлений у транзиті влади, навпаки хоче максимально жорстко за неї триматися, вважає, що довічне перебування на посаді президента Російської Федерації гарантує йому недоторканність, у тому числі і юридичну. Так він не зможе їздити в країни, які підпишуть ордер на його затримання, проте він буде, умовно кажучи, перебувати у себе на Валдаї і управляти, як йому здається, великою імперією", — зазначив Михайло Подоляк.

При цьому в РФ є групи, які хотіли б вже створити країну іншого типу, протилежну до політики Володимира Путіна. Відбутися зміна режиму може після чергових тактичних поразок на полі бою.

"Внутрішні процеси розпочнуться і тоді Путін у самій Росії буде оголошений пропагандистами "породженням пекла". На нього почнуть списувати ті чи інші гріхи, наприклад, неефективне планування військової кампанії, неефективний аналіз ризиків, що виникають через цю кампанію, абсолютно неправильну оцінку своїх ресурсних можливостей і того, чи консолідуватиметься Європа на підтримку України чи ні. Путін припустився всіх класичних помилок", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 24 березня у Зеленського розповіли про паніку росіян через контрнаступ ЗСУ. ЗС РФ, за словами радника голови ВП Михайла Подоляка, намагаються досягти тактичних успіхів лише за рахунок кількості солдатів, як було за радянських часів.