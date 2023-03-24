"Маємо дійти до фіналу": у Зеленського розповіли про паніку росіян через контрнаступ ЗСУ

ЗС РФ, за словами радника голови ОП Михайла Подоляка, намагаються досягти тактичних успіхів тільки за рахунок кількості солдатів, як було в радянські часи.

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У лавах російських військ паніка через підготовку українських військовослужбовців напередодні масштабного контрнаступу. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у новому інтерв'ю "24 каналу" у п'ятницю, 24 березня.

За його словами, окупанти мають великий людський ресурс радянської доби, що створює проблеми на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, проте ЗСУ можуть передбачити дії ворога.

"Мобілізованих без різниці, це просто автоматично збільшується кількість чорних пакетів. А от ресурсів хотілося б, щоб було менше. Тобто, кількість ми не недооцінюємо, а правильно оцінюємо. З точки зору якості не тільки ми, а й багато хто переоцінював російську армію. У Росії говорять про український контрнаступ. Простежується паніка, що пронеслася по ТГ-каналах", — каже Михайло Подоляк.

У ЗС РФ є тільки кількість, проте абсолютно відсутня якість. В України немає іншого сценарію крім того, щоб ефективно справлятися з поставленими проблемами.

Михайло Подоляк розуміє, що за рік протистояння "хотілося б бачити світло наприкінці тунелю", проте зараз триває принципова, ціннісна цивілізаційна війна, яка не може закінчитися при перших же труднощах.

"Ми повинні дійти до правильного фіналу. Росія має стати такою, якою вона є — маленькою, нікчемною державою, на яку ніхто не звертає уваги. Ми з вами можемо давати вже політичну оцінку за фактом контрнаступу або за фактом деблокади територій. Це було б правильно. Я взагалі не дуже люблю, коли експерти кажуть: ось ми зайдемо з одного боку, з іншого — це буде відволікальний маневр тощо. Це трохи дивно", — продовжив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 23 березня у Зеленського розповіли про підготовку до розмови із Сі Цзіньпіном. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, у Пекіні все ще не визначилися з остаточною позицією щодо війни, тому і потрібен цей діалог.