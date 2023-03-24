"Должны дойти до финала": у Зеленского рассказали о панике россиян из-за контрнаступления ВСУ

ВС РФ, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, стараются достичь тактических успехов только за счет количества солдат, как было в советские времена.

Related video

В рядах российских войск паника из-за подготовки украинских военнослужащих накануне масштабного контрнаступления. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в новом интервью "24 каналу" в пятницу, 24 марта.

По его словам, оккупанты имеют большой человеческий ресурс советского времени, что создает проблемы на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако ВСУ могут предвидеть действия врага.

"Мобилизованных без разницы, это просто автоматически увеличивается количество черных пакетов. А вот ресурсов хотелось бы, чтобы было меньше. То есть, количество мы не недооцениваем, а правильно оцениваем. С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию. В России говорят об украинском контрнаступлении. Видна паника, пронесшаяся по ТГ-каналам", — говорит Михаил Подоляк.

У ВС РФ есть только количество, однако совершенно отсутствует качество. У Украины нет другого сценария кроме того, чтобы эффективно справляться с поставленными проблемами.

Михаил Подоляк понимает, что спустя год противостояния "хотелось бы видеть свет в конце тоннеля", однако сейчас идет принципиальная, ценностная цивилизационная война, которая не может закончиться при первых же трудностях.

"Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какой она есть – маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимания. Мы с вами можем давать уже политическую оценку по факту контрнаступления или по факту деблокады территорий. Это было бы верно. Я вообще не очень люблю, когда эксперты говорят: вот мы зайдем с одной стороны, с другой – это будет отвлекающий маневр, и так далее. Это немного странно", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 23 марта у Зеленского рассказали о подготовке к разговору с Си Цзиньпином. По словам советник главы ОП Михаила Подоляка, в Пекине все еще не определились с окончательной позицией касаемо войны, поэтому и нужен этот диалог.