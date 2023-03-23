"Есть вопрос": у Зеленского рассказали о подготовке к разговору с Си Цзиньпином (видео)

По словам советника ОП Михаила Подоляка, в Пекине, вероятно, еще не определились с окончательной позицией касательно росийско-украинской войны.

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Офис президента и Министерство иностранных дел Украины занимаются организацией возможных переговоров Владимира Зеленского с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинои. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.

Подоляк отметил, что разговор между лидерами Украины и КНР входит планы Киева, так как китайским властям необходимо предоставить корректную информацию о войне и правильно расставить акценты.

Михаил Подоляк предположил, что в Пекине еще не сформировали свою позицию относительно российско-украинской войны.

"Но есть вопрос о том, что Китай еще не нашел своего нового политического места. То есть: он хочет на себя брать вопрос урегулирования между Россией и Украиной, все ли он будет осторожно стоять в стороне?", — сказал Подоляк.

Подоляк о переговорах Зеленского и Си (06:16)

Советник главы ОП также указал на то, что переговоры в Москве между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не были сконцентрированы на Украине. Лидеры двух стран всего лишь бегло обсудили так называемый "мирный план" Китая.

Подоляк считает, что Путин и Си могли не касаться темы военной помощи для России. По его словам, нет фактов, которые бы говорили об обсуждении сторонами снабжения ВС РФ оружием со стороны КНР.

"Это очень важно, потому что Китай таким образом косвенно зафиксировал, что рынки технологические, финансовые, кредитные, сбытовые рынки Европы и США гораздо важнее сырьевого рынка России", — сказал советник.

Напомним, что 21 марта Владимир Зеленский сообщил, что от правительства Китая пока не поступило официального комментария касательно возможного телефонного разговора лидеров Украины и КНР.

Еще мы писали о том, что 27 января представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживал связь со всеми сторонами российско-украинской войны. По словам дипломата, позиция Китая касательно "украинского кризиса" последовательна и предельно ясна.