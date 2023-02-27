В Китае отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поддерживает диалог со всеми сторонами российско-украинской войны, которую она назвала "украинским кризисом".

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Китай всегда поддерживал связь со всеми сторонами российско-украинской войны, включая Киев. Об этом в понедельник, 27 января, сообщила представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает агентство Reuters.

Журналисты задали Мао Нин вопрос, касающийся инициативы президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Представитель дипломатии КНР уклонилась от прямого ответа и назвала войну "украинским кризисом".

"Позиция Китая по "украинскому кризису" последовательна и предельно ясна. Суть заключается в призыве к миру, продвижении диалога и содействии политическому решению кризиса. Мы всегда поддерживали связь с вовлеченными сторонами, включая Украину", — сказала Мао Нин.

Что сказал Владимир Зеленский?

24 февраля украинский президент Владимир Зеленский выразил желание лично встретиться с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. По мнению президента, переговоры с лидером КНР пошли бы на пользу Пекину и Киеву, а также и безопасности в мире.

"У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы — государства, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить экономические отношения", — заявил Зеленский.

"Мирный план" Китая

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Первым пунктом указано "уважение суверенитета всех стран". Среди прочего, дипломаты Поднебесной призывают мир отказаться от менталитета Холодной войны, а также возобновить мирные переговоры.

Также 24 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Пекин, готовя свой так называемый "мирный план" по Украине, мог бы остановиться на первом пункте — уважении суверенитета всех стран.

В тот же день народный депутат Украины и председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что китайский "мирный план" — это неприемлемая позиция. Арахамия подчеркнул, что в Пекине хотят подыграть российской переговорной позиции, но Украина не может принять их условия.