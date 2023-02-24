Выгодно обеим странам: Зеленский заявил, что хочет лично встретиться с лидером Китая

Украинский лидер подчеркнул, что, помимо военных вопросов, хотел бы обсудить со своим китайским коллегой экономические вопросы, так как у нашей страны с Китаем большой товарооборот.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание лично встретиться с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Об этом украинский лидер заявил на пресс-конфренции в пятницу, 24 февраля.

"Насколько мне известно, Китай уважает территориальную целостность. Поэтому он должен сделать все, чтоб Россия вышла с нашей территории", — сказал Зеленский.

По мнению президента, переговоры с Си Цзиньпином пошли бы на пользу Китаю и Украине, а также и безопасности в мире.

"У нас с Китаем большой товарооборот. Вопрос не только в войне. Вопрос в том, что мы — государства, которые заинтересованы в том, чтобы сохранить экономические отношения", — отметил Зеленский.

Война России в Украине: какую позицию занял Китай

В пятницу, 24 февраля, Китай призвал Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при Организации Объединенных Наций Дай Бин.

По мнению постпреда, Украина — это не арена для борьбы между крупными странами и никто не должен стремиться извлечь выгоду из этого военного конфликта.

Дай Бин подчеркнул, что дипломатические переговоры являются единственным путем окончания российско-украинской войны.

"И мировое сообщество должно поощрять мир и переговоры, а также работать над созданием благоприятных площадок для возобновления переговоров", — добавил постпред КНР в ООН.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" Китая. По его словам, документ нельзя рассматривать, как документ, который на практике поможет остановить российско-украинскую войну. Вместе с тем украинский президент признал, что в плане от официального Пекина есть предложения, которые подходят Украине, и с ними нужно работать дополнительно.

Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал досконально изучить "мирный план" Китая. Дипломат также отметил, что приоритетом является формула мира, которую представил президент Украины Владимир Зеленский.