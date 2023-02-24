Вигідно обом країнам: Зеленський заявив, що хоче особисто зустрітися з лідером Китаю

Український лідер підкреслив, що, окрім військових питань, хотів би обговорити зі своїм китайським колегою економічні питання, оскільки наша країна з Китаєм має великий товарообіг.

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Президент України Володимир Зеленський висловив бажання особисто зустрітись із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Про це український лідер заявив на пресконференції у п'ятницю, 24 лютого.

"Наскільки мені відомо, Китай поважає територіальну цілісність. Тому він має зробити все, щоб Росія вийшла з нашої території", — сказав Зеленський.

На думку президента, переговори із Сі Цзіньпіном пішли б на користь Китаю та Україні, а також безпеці у світі.

"У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні. Питання в тому, що ми — держави, які зацікавлені у тому, щоб зберегти економічні відносини", — зазначив Зеленський.

Війна Росії в Україні: яку позицію зайняв Китай

У п'ятницю, 24 лютого, Китай закликав Росію та Україну відновити переговори без попередніх умов. На цьому наголосив заступник постійного представника КНР при Організації Об'єднаних Націй Дай Бін.

На думку постпреда, Україна — це не арена для боротьби між великими країнами і ніхто не повинен прагнути отримати зиск із цього військового конфлікту.

Дай Бін наголосив, що дипломатичні переговори є єдиним шляхом закінчення російсько-української війни.

"І світова спільнота має заохочувати мир і переговори, а також працювати над створенням сприятливих майданчиків для поновлення переговорів", — додав постпред КНР в ООН.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відреагував на "мирний план" Китаю. За його словами, документ не можна розглядати як документ, який на практиці допоможе зупинити російсько-українську війну. Водночас український президент визнав, що в плані офіційного Пекіна є пропозиції, які підходять Україні, і з ними потрібно працювати додатково.

Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пообіцяв досконально вивчити мирний план Китаю. Дипломат також наголосив, що пріоритетом є формула миру, яку представив президент України Володимир Зеленський.