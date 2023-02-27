У Китаї відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися із Сі Цзіньпіном

Представниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що Китай підтримує діалог із усіма сторонами російсько-української війни, яку вона назвала "українською кризою".

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Китай завжди підтримував зв'язок із усіма сторонами російсько-української війни, включаючи Київ. Про це у понеділок, 27 січня, повідомила представниця міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє агентство Reuters.

Журналісти поставили Мао Нін питання щодо ініціативи президента України Володимира Зеленського провести зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Представниця дипломатії КНР ухилилася від прямої відповіді та назвала війну "українською кризою".

"Позиція Китаю щодо "української кризи" послідовна і гранично ясна. Суть полягає у заклику до миру, просуванні діалогу та сприянні політичному вирішенню кризи. Ми завжди підтримували зв'язок із залученими сторонами, включаючи Україну", — сказала Мао Нін.

Що сказав Володимир Зеленський?

24 лютого український президент Володимир Зеленський висловив бажання особисто зустрітися із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. На думку президента, переговори з лідером КНР пішли б на користь Пекіну та Києву, а також безпеки у світі.

"У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні. Питання в тому, що ми — держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини", — заявив Зеленський.

"Мирний план" Китаю

24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати Піднебесної закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також відновити мирні переговори.

Також 24 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Пекін, готуючи свій так званий "мирний план" щодо України, міг би зупинитися на першому пункті — повазі до суверенітету всіх країн.

Того ж дня народний депутат України та голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що китайський "мирний план" — це неприйнятна позиція. Арахамія підкреслив, що в Пекіні хочуть підіграти російській переговорній позиції, але Україна не може прийняти їхні умови.