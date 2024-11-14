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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Україна співпрацює з МАГАТЕ: в МЗС відреагували на повідомлення про створення ядерної зброї

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Україна не планує створювати власну ядерну зброю (ілюстративне фото)

Речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна є прозорою для моніторингу МАГАТЕ — цей факт виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

Україна не володіє, не розробляє і не планує придбати ядерну зброю. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на відповідні повідомлення ЗМІ щодо розроблення власної бомби.

"Україна дотримується ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру придбати ядерну зброю", — зазначив речник МЗС Георгій Тихий.

Він додав, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ. Чиновник наголосив, що країна є повністю прозорою для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

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Фото: соцмережа Х

Ядерна зброя України: що передувало

Нагадаємо, що видання The Times розповіло про підготовлений для Міністерства оборони України звіт. В ньому зазначалось, що українська промисловість має можливість протягом найближчого часу створити ядерну бомбу. За інформацією журналістів, країна має можливість створити ядерну боєголовку і стратегічну далекобійну ракету, яка летить на відстань 1 тис. км. Завдяки цим можливостям під загрозою опиняються військові бази та інші об'єкти ЗС РФ. Видання також зазначило, що в Україні є сім тонн реакторного плутонію. З цієї кількості речовини можна було б створити сотні боєголовок та відновити втрачений ядерний арсенал.

Раніше видання The Sun повідомляло, що президент Росії Володимир Путін збирався розпочати ядерну війну ще у 2022 році. Тоді Кремль планував вдарити по Україні тактичною зброєю.