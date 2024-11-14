Украина сотрудничает с МАГАТЭ: в МИД отреагировали на сообщение о создании ядерного оружия

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Украина является прозрачной для мониторинга МАГАТЭ — этот факт исключает использование ядерных материалов в военных целях.

Украина не владеет, не разрабатывает и не планирует приобрести ядерное оружие. Так Министерство иностранных дел отреагировало на соответствующие сообщения СМИ о разработке собственной бомбы.

"Украина придерживается ДНЯО; мы не владеем, не разрабатываем и не намерены приобрести ядерное оружие", — отметил спикер МИД Георгий Тихий.

Он добавил, что Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ. Чиновник подчеркнул, что страна является полностью прозрачной для его мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях.

Фото: соцсеть Х

Ядерное оружие Украины: что предшествовало

Напомним, что издание The Times рассказало о подготовленном для Министерства обороны Украины отчет. В нем отмечалось, что украинская промышленность имеет возможность в течение ближайшего времени создать ядерную бомбу. По информации журналистов, страна имеет возможность создать ядерную боеголовку и стратегическую дальнобойную ракету, которая летит на расстояние 1 тыс. км. Благодаря этим возможностям под угрозой оказываются военные базы и другие объекты ВС РФ. Издание также отметило, что в Украине есть семь тонн реакторного плутония. Из этого количества вещества можно было бы создать сотни боеголовок и восстановить утраченный ядерный арсенал.

Ранее издание The Sun сообщало, что президент России Владимир Путин собирался начать ядерную войну еще в 2022 году. Тогда Кремль планировал ударить по Украине тактическим оружием.