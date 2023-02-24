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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Це війна за вибором Путіна": у США відреагували на "мирний план" Китаю щодо України

Джейк Салліван, мирний план, Китай
Джейк Салліван упевнений, що Китай міг би зупинитися на першому пункті свого "мирного плану"

За словами радника глави Білого дому Джейка Саллівана, війна в Україні може припинитися "вже завтра", але все залежить від бажання Росії.

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У Вашингтоні вважають, що Пекін, готуючи свій так званий "мирний план" щодо України, міг би зупинитися на першому пункті — повазі до суверенітету всіх країн. Про це в ефірі СNN сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляється на сайті телеканалу.

"Моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, який полягає в повазі до суверенітету всіх націй", — зокрема, прокоментував він.

Салліван упевнений, що війна в Україні може припинитися "вже завтра". Це можливо, якщо Росія припинить атакувати й відкличе свої війська з території країни.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не атакувало Росію, Сполучені Штати не атакували Росію. Це була війна за вибором Путіна", — додав радник президента.

Мирний план Китаю

22 лютого стало відомо, що Китай готує "позицію" щодо війни в Україні. Водночас у Пекіні наголосили, що ніколи не називали свій план "мирним". Як розповів представник КНР в ООН Чжан Цзюнь, документ відображає послідовну позицію країни щодо військової агресії проти України.

23 лютого представник Китаю на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку під час свого виступу озвучив деякі з пунктів цього плану. Зокрема він сказав, що Китай поважає суверенітет усіх країн, а також закликав сторони конфлікту сісти за стіл переговорів. Водночас у КНР заявили, що країни-партнери повинні відмовитися від постачання зброї Києву, оскільки це не сприяє миру та є лише потуранням власним амбіціям.

24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати Піднебесної закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також відновити мирні переговори.