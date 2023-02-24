"Це війна за вибором Путіна": у США відреагували на "мирний план" Китаю щодо України

За словами радника глави Білого дому Джейка Саллівана, війна в Україні може припинитися "вже завтра", але все залежить від бажання Росії.

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У Вашингтоні вважають, що Пекін, готуючи свій так званий "мирний план" щодо України, міг би зупинитися на першому пункті — повазі до суверенітету всіх країн. Про це в ефірі СNN сказав радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, повідомляється на сайті телеканалу.

"Моя перша реакція на це полягає в тому, що вони можуть зупинитися на першому пункті, який полягає в повазі до суверенітету всіх націй", — зокрема, прокоментував він.

Салліван упевнений, що війна в Україні може припинитися "вже завтра". Це можливо, якщо Росія припинить атакувати й відкличе свої війська з території країни.

"Україна не нападала на Росію, НАТО не атакувало Росію, Сполучені Штати не атакували Росію. Це була війна за вибором Путіна", — додав радник президента.

Мирний план Китаю

22 лютого стало відомо, що Китай готує "позицію" щодо війни в Україні. Водночас у Пекіні наголосили, що ніколи не називали свій план "мирним". Як розповів представник КНР в ООН Чжан Цзюнь, документ відображає послідовну позицію країни щодо військової агресії проти України.

23 лютого представник Китаю на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку під час свого виступу озвучив деякі з пунктів цього плану. Зокрема він сказав, що Китай поважає суверенітет усіх країн, а також закликав сторони конфлікту сісти за стіл переговорів. Водночас у КНР заявили, що країни-партнери повинні відмовитися від постачання зброї Києву, оскільки це не сприяє миру та є лише потуранням власним амбіціям.

24 лютого, у річницю повномасштабної війни, МЗС Китаю опублікувало свій "мирний план", що складається з 12 пунктів. Першим пунктом зазначено "повагу до суверенітету всіх країн". Серед іншого дипломати Піднебесної закликають світ відмовитися від менталітету Холодної війни, а також відновити мирні переговори.