"Это война по выбору Путина": в США отреагировали на "мирный план" Китая по Украине

По словам советника главы Белого дома Джейка Салливана, война в Украине может прекратиться "уже завтра", но все зависит от желания России.

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В Вашингтоне считают, что Пекин, готовя свой так называемый "мирный план" по Украине, мог бы остановиться на первом пункте — уважении суверенитета всех стран. Об этом в эфире СNN сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщается на сайте телеканала.

"Моя первая реакция на это состоит в том, что они могут остановиться на первом пункте, который заключается в уважении суверенитета всех наций", — в частности, прокомментировал он.

Салливан уверен, что война в Украине может прекратиться "уже завтра". Это возможно, если Россия прекратит атаковать и отзовет свои войска с территории страны.

"Украина не нападала на Россию, НАТО не атаковало Россию, Соединенные Штаты не атаковали Россию. Это была война по выбору Путина", — добавил советник президента.

Мирный план Китая

22 февраля стало известно, что Китай готовит "позицию" по войне в Украине. При этом в Пекине подчеркнули, что никогда не называли свой план "мирным". Как рассказал представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, документ отражает последовательную позицию страны по вопросу военной агрессии против Украины.

23 февраля представитель Китая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке во время своего выступления озвучил некоторые из пунктов указанного плана. В частности, он сказал, что Китай уважает суверенитет всех стран, а также призвал стороны конфликта сесть за стол переговоров. При этом в КНР заявили, что страны-партнеры должны отказаться от поставок оружия Киеву, так как это не способствует миру и является лишь потаканием собственным амбициям.

24 февраля, в годовщину полномасштабной войны, МИД Китая опубликовал свой "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Первым пунктом указано "уважение суверенитета всех стран". Среди прочего, дипломаты Поднебесной призывают мир отказаться от менталитета Холодной войны, а также возобновить мирные переговоры.