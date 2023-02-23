"Защитить женщин и детей": Китай в ООН призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров

По словам представителя КНР, мир должен сосредоточиться на проведении мирных переговоров, а не на поставках оружия для ВСУ. При этом он отметил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Китай призывает российскую и украинскую стороны провести мирные переговоры. Об этом на 11 сессии Генассамблеи ООН во время своего выступления 23 февраля заявил представитель КНР.

"Переговоры — это единственный способ решить конфликт в Украине", — прокомментировал представитель Пекина.

Позиция Китая в отношении российско-украинской войны является "четкой и последовательной", отметил он.

"Суверенитет и территориальная целостность всех государств должны уважаться", — подчеркнул представитель КНР.

Тем не менее он назвал ключевым моментом полную остановку боевых действий, так как в войне нет победителей.

"Именно поэтому мы призываем обе стороны конфликта сесть за стол переговоров для того, чтобы этот конфликт не вышел за рамки", — добавил представитель Китая.

При этом в Пекине считают, что международное сообщество не должно удовлетворять собственные амбиции и сосредоточиться на проведении мирных переговоров между двумя сторонами, вместо военных поставок.

"Отправка оружия — это не то, что поможет положить конец этому конфликту. Обычные граждане будут продолжать платить огромную цену", — высказался китайский представитель.

Также в Пекине считают, что Западные страны должны минимизировать использование санкций против России.

Представитель Китая также подчеркнул, что обе стороны обязаны не атаковать гражданскую инфраструктуру и "защищать женщин и детей".

Отдельно представитель Пекина упомянул о невозможности использования ядерного оружия во время войны в Украине.

"Нужно сделать все возможное для того, чтобы предотвратить возникновения ядерного конфликта", — уточнил дипломат.

Напомним, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь 22 февраля заявил, что Китай готовит "документ с изложением позиции" по полномасштабной войне России с Украиной и представит его в течение нескольких дней.