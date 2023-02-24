Отказ от санкций и переговоры: Китай представил предложения по окончанию войны в Украине

Программа, которую предложил Пекин, состоит из 12 пунктов. Среди них прекращение боевых действий, отказ от санкций, мирные переговоры.

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Министерство иностранных дел Китая опубликовало документ с позицией об урегулировании войны в России против Украины. В нем Пекин призывает к уважению суверенитета стран, возобновлению переговоров, а также выступает против введения односторонних санкций. Предложения были опубликованы на сайте ведомства.

Программа Китая состоит из 12 пунктов

1. Уважение суверенитета всех стран. Пекин заявили, что должны строго соблюдаться общепризнанные нормы международного права, включая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены. Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, являются равноправными членами международного сообщества.

2. Отказ от менталитета "холодной войны". В КНР уверены, что безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других, за счет расширения военных блоков. Все стороны должны противодействовать погоне за собственной безопасностью в ущерб безопасности других.

3. Прекращение боевых действий. В документе говорится, что стороны должны оставаться рациональными и проявлять сдержанность. По мнению Пекина, международному сообществу необходимо поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога.

4. Возобновление мирных переговоров. По мнению МИД Китая, диалог и переговоры — единственное жизнеспособное решение украинского кризиса. Необходимо поощрять и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Китай заявил, что будет "играть конструктивную роль" в этом отношении.

5. Разрешение гуманитарного кризиса. В Пекине заявили, что необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса. Гуманитарные операции должны следовать принципам нейтралитета и беспристрастности, а гуманитарные вопросы не должны политизироваться. Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена.

6. Защита гражданских лиц и военнопленных. В КНР считают, что стороны в конфликте должны строго соблюдать международное гуманитарное право, избегать нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта и уважать основные права военнопленных. Китай заявил, что поддерживает обмен военнопленными между Россией и Украиной.

7. Обеспечение безопасности атомных электростанций. В своей программе Китай выступил против вооруженных нападений на атомные электростанции и другие мирные ядерные объекты. Он призвал стороны соблюдать международное право, включая Конвенцию о ядерной безопасности.

8. Снижение стратегических рисков. По мнению Китая, нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Также КНР выступила против исследований, разработки и применения химического и биологического оружия.

9. Содействие экспорту зерна. МИД Китая заявило, сторонам необходимо реализовать Черноморскую зерновую сделку.

10. Прекращение односторонних санкций. В Пекине считают, что односторонние санкции и максимальное давление не могут решить проблем, а только создают новые неприятности. В КНР выступили против санкций Совбеза ООН. Там считают, что ООН необходимо перестать "злоупотреблять" санкциями, чтобы якобы внести вклад в деэскалацию кризиса в Украине.

11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок. Китай заявил, что стороны должны искренне поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях.

12. Содействие постконфликтному восстановлению. Пекин заявил, что международному сообществу необходимо принять меры для поддержки постконфликтного восстановления в зонах боевых действий. Более того, Китай готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в этом начинании.

Напомним, что Китай в ООН призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров. По словам представителя КНР, мир должен сосредоточиться на проведении мирных переговоров, а не на поставках оружия для ВСУ. При этом он отметил, что Пекин уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Немецкие журналисты сообщили, что Китай ведет переговоры с Россией о поставке дронов-камикадзе. По их словам, Пекин и Москва ведут переговоры о закупке Россией 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены покупателю уже в апреле. Речь идет об аналогах иранских Shaheed-136