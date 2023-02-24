Відмова від санкцій та переговори: Китай подав пропозиції щодо закінчення війни в Україні

Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Серед них – припинення бойових дій, відмова від санкцій, мирні переговори.

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Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало документ із позицією про врегулювання війни в Росії проти України. У ньому Пекін закликає до поваги до суверенітету країн, поновлення переговорів, а також виступає проти запровадження односторонніх санкцій. Пропозиції було опубліковано на сайті відомства.

Програма Китаю складається із 12 пунктів

1. Повага до суверенітету всіх країн. Пекін заявили, що мають суворо дотримуватися загальновизнаних норм міжнародного права, включаючи цілі та принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй. Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність усіх країн мають бути ефективно захищені. Усі країни, великі чи малі, сильні чи слабкі, багаті чи бідні, є рівноправними членами міжнародного співтовариства.

2. Відмова від менталітету "холодної війни". У КНР впевнені, що безпека країни не повинна забезпечуватись коштом інших, коштом розширення військових блоків. Усі сторони повинні протидіяти гонитві за власною безпекою на шкоду безпеці інших.

3. Припинення бойових дій. У документі йдеться, що сторони мають залишатися раціональними та виявляти стриманість. На думку Пекіна, міжнародній спільноті необхідно підтримати Росію та Україну в роботі в одному напрямку та якнайшвидшому відновленні прямого діалогу.

4. Відновлення мирних переговорів. На думку МЗС Китаю, діалог та переговори — єдине життєздатне вирішення української кризи. Необхідно заохочувати та підтримувати всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи. Китай заявив, що "гратиме конструктивну роль" у цьому відношенні.

5. Вирішення гуманітарної кризи. У Пекіні заявили, що необхідно заохочувати та підтримувати всі заходи, що сприяють ослабленню гуманітарної кризи. Гуманітарні операції повинні дотримуватися принципів нейтралітету та неупередженості, а гуманітарні питання не повинні політизуватись. Безпека цивільних осіб має бути ефективно захищена.

6. Захист цивільних та військовополонених. У КНР вважають, що сторони в конфлікті повинні суворо дотримуватись міжнародного гуманітарного права, уникати нападу на цивільних осіб або цивільних об'єктів, захищати жінок, дітей та інших жертв конфлікту та поважати основні права військовополонених. Китай заявив, що підтримує обмін військовополоненими між Росією та Україною.

7. Забезпечення безпеки атомних електростанцій. У своїй програмі Китай виступив проти збройних нападів на атомні електростанції та інші мирні ядерні об'єкти. Він закликав сторони дотримуватись міжнародного права, включаючи Конвенцію про ядерну безпеку.

8. Зниження стратегічних ризиків. На думку Китаю, не можна застосовувати ядерну зброю та не можна вести ядерні війни. Також КНР виступила проти досліджень, розробки та застосування хімічної та біологічної зброї.

9. Сприяння експорту зерна. МЗС Китаю заявило, що сторонам необхідно реалізувати Чорноморську зернову угоду.

10. Припинення односторонніх санкцій. У Пекіні вважають, що односторонні санкції та максимальний тиск не можуть вирішити проблем, а лише створюють нові неприємності. У КНР виступили проти санкцій Ради безпеки ООН. Там вважають, що ООН необхідно перестати "зловживати" санкціями, щоб нібито зробити внесок у деескалацію кризи в Україні.

11. Підтримка стабільності ланцюжків виробництва та поставок. Китай заявив, що сторони повинні щиро підтримувати існуючу світову економічну систему і виступати проти використання світової економіки як інструмент чи зброю з політичною метою.

12. Сприяння постконфліктному відновленню. Пекін заявив, що міжнародній спільноті необхідно вжити заходів для підтримки постконфліктного відновлення у зонах бойових дій. Щобільше, Китай готовий надати допомогу та відіграти конструктивну роль у цьому починанні.

Нагадаємо, що Китай в ООН закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів. За словами представника КНР, світ має зосередитися на проведенні мирних переговорів, а не на постачанні зброї для ЗСУ. При цьому він зазначив, що Пекін поважає суверенітет та територіальну цілісність України.

Німецькі журналісти повідомили, що Китай веде переговори з Росією про постачання дронів-камікадзе. За їхніми словами, Пекін та Москва ведуть переговори про закупівлю Росією 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені покупцеві вже у квітні. Йдеться про аналоги іранських Shaheed-136