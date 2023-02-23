Приїдуть навесні: Китай веде переговори з Росією щодо постачання дронів-камікадзе, — ЗМІ

За словами журналістів, Пекін і Москва ведуть переговори щодо закупівлі Росією 100 ударних безпілотників, які можуть бути доставлені покупцеві вже у квітні. Йдеться про аналоги іранських Shaheed-136

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Російські військові ведуть переговори з китайським виробником безпілотників Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology (Bingo) щодо виробництва дронов-камікадзе. Компанія погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів БПЛА ZT-180. Про це пише німецьке видання Spiegel.

Повідомляється, що потім дрони будуть передані Міноборони Росії. Це може статися приблизно у квітні 2023 року. Військові експерти, з якими говорили журналісти, вважають, що ZT-180 здатний нести боєголовку масою від 35 до 50 кг.

Видання пише, що конструкція може бути аналогічною конструкції іранського безпілотника-камікадзе Shaheed-136, які армія РФ вже використовувала в Україні.

РФ зможе сама виготовляти безпілотники

У матеріалі сказано, що китайська компанія Bingo планує постачати компоненти, які дозволять РФ самостійно виробляти дрони-камікадзе в кількості приблизно 100 на місяць.

Щобільше, як повідомляють журналісти, ще 2022 року КНР мала плани допомагати РФ. Так, компанії, які під контролем армії Китаю, планували постачати деталі для російських винищувачів Су-27 та інших моделей. Передбачається, що було розроблено плани з підробки товаросупровідних документів, щоб запчастини для військових літаків виглядали як запчастини суден для цивільної авіації.

Мікрочипи з Нідерландів

Ще в січні голландська громадська телерадіокомпанія NOS повідомила, що голландські мікрочипи постачалися російській оборонній промисловості через китайські компанії. Повідомляється, що українські експерти також виявили мікрочипи з Нідерландів у 10 із 27 захоплених чи знищених системах російських озброєнь.

Видання пише, що протягом кількох місяців серед співробітників служби безпеки кількох країн циркулювали повідомлення про те, що китайські компанії надають РФ супутникові знімки зон бойових дій в Україні. У відповідь уряд США нещодавно вніс китайську супутникову компанію Changsha Tianyi Space Science and Technology Institute до свого списку санкцій. Вашингтон стверджує, що зображення компанії отримала ПВК "Вагнер".

Громадянські дрони використовувалися для військової розвідки

Журналісти також пишуть, що у Берліна є інформація про те, що Китай також постачає комерційно доступні громадянські безпілотники замовникам з Росії. Ці БПЛА російські окупанти могли використовувати для розвідки.

Видання повідомляє, що такі дрони РФ отримувала від китайських компаній через ОАЕ. Експерти розповіли, що є докази того, що російські війська справді використовували такі безпілотники.

Як сказано в матеріалі, це може бути однією з причин того, що і канцлер Німеччини Олаф Шольц, і міністр закордонних справ Анналена Бербок торкнулися питання можливої військової підтримки Москви з боку Пекіна в бесідах з міністром закордонних справ Китаю Ван І на Мюнхенській конференції з безпеки. Китайський дипломат холодно відреагував на такі повідомлення від представників Німеччини та заявив, що КНР "грає за правилами". Пекін також заперечує постачання Москві будь-якої зброї.

Нагадаємо, що раніше в Пентагоні заявили, що Китай не зняв з порядку денного відправку зброї Росії. За словами Сабріни Сінгх, поки що не видно, щоб КНР надавала Росії військову допомогу. Однак у Пекіні продовжують про це розмірковувати.

Китай в ООН закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів. За словами представника КНР, світ має зосередитися на проведенні мирних переговорів, а не на постачанні зброї для ЗСУ. При цьому він зазначив, що Пекін поважає суверенітет та територіальну цілісність України.