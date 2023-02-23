"Безперечно буде прорахунком": Китай не зняв з порядку денного відправку зброї Росії, — Пентагон

За словами Сабріни Сінгх, поки що не видно, щоб КНР надавала Росії військову допомогу. Однак у Пекіні продовжують про це розмірковувати.

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Китай не зняв з порядку денного відправлення різних видів озброєнь Росії, щоб він міг більш ефективно вести війну з Україною. Однак якщо це станеться, то КНР зіткнеться з серйозними наслідками. Про це заявила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише CNN.

За її словами, для Китаю надання Росії військової допомоги "певно буде прорахунком".

"[Ми] не бачили, щоб зараз вони (Китай, ред.) надавали військову допомогу Росії для війни, але вони також не зняли це з порядку денного", — сказала Сінгх.

Вона також зазначила, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрічався зі своїми колегами у Німеччині минулого тижня, щоб обговорити це питання.

Також видання Укрінформ повідомило, що Сабріна Сінгх, спілкуючись із журналістами, заявила, що Сполучені Штати підтримують комунікації з російською стороною, проте не обговорюють жодних питань щодо її війни з Україною.

"Але ми не маємо жодних розмов з високопоставленими російськими чиновниками про війну в Україні", — зазначила прессекретар Пентагону.

За її словами, Україна має повне право бути частиною всіх переговорів щодо війни на її території.

"Це війна Путіна, він обрав піти війною проти України, свого сусіда", — сказала Сінгх.

Раніше повідомлялося, що Китай готує "позицію" щодо великої війни в Україні. Китайські дипломати заявлять про важливість поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Пекін не раз звинувачував "третій бік" у зриві мирних переговорів між Києвом та Москвою.

Також журналісти The Wall Street Journal писали, що президент Китаю Сі Цзіньпін збирається відвідати Путіна у найближчі місяці. Очікується, що китайський лідер використовує візит до Москви, щоб підштовхнути РФ до мирних переговорів.