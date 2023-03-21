Пекин пока не подтвердил телефонный разговор с Си Цзиньпином, — Зеленский (видео)

По словам президента Украины, Киев пригласил Китай принять участие в резализации формулы мира, но до сих пор не получил ответа.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Пекин пока не подтвердили возможность телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства сообщил во вторник, 21 марта, в ходе совместного брифинга с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Киеве.

"Касательно разговора с Китаем, какие-то сигналы мы получили, но никакого подтверждения не было. Конкретики пока никакой нет", — заявил президент Зеленский.

При этом глава государства отметил, что прежде, чем Китай предложил свой "мирный план", Украина публично огласила свою формулу мира и пригласила Китай к сотрудничеству в этом направлении. Однако официального ответа от Пекина до сих пор нет.

"Китаю мы и публично и дипломатическими каналами передали нашу формулу мира и предложение принять участие в этой формуле. Приглашаем на диалог, ожидаем ответ", — заявил Зеленский.

Разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского — что известно

13 марта The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава Китая Си Цзиньпин планирует провести первую за все время с начала полномасштабной войны с РФ виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

21 марта Фокус разбирался, о чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский. Эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская рассказала, что Китай пытается войти в переговоры и заявляет о нейтралитете, хотя, очевидно, что поддерживает Россию.

Напомним, 21 марта в Киев с незапланированным визитом прибыл премьер-министр Японии Фумио Кисида. Глава правительства побывал в Буче и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Фокус писал о реакции японских СМИ на визит Кисиды в Киев. По сообщению ряда изданий, оппозиционеры остались недовольны тем, что премьер не предупредил их заранее о поездке.

Также напомним, что с 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с официальным визитом. 21 марта президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин по итогам второго дня встреч подписали 2 совместных заявления: о планах развития ключевых направлений экономического сотрудничества и об углублении стратегического партнерства.