"Чувствую сильный гнев из-за этих зверств", — премьер Японии посетил Бучу (фото)

Фумио Кисида возложил венок перед местной церковью, после чего почтил память погибших минутой молчания и поклонился. Как сообщает МИД Японии, премьер "выразит решительное несогласие" с действиями России в Украине.

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Украину посетил Бучу Киевской области, которая уже стала воплощением жестокости и нечеловеческого поведения российской армии. Об этом сегодня, 21 марта, пишет Reuters

Кисида отметил, что поражен зверствами, совершенными в этом городе и чувствует из-за этого сильный гнев.

"Мир был поражен, когда год назад в Буче были убиты невинные мирные жители. Я действительно испытываю большой гнев из-за этого зверства, посетив то же место здесь", — сказал он.

Премьер возложил венок перед местной церковью, после чего почтил память погибших минутой молчания и поклонился.

Премьер Японии посетил Бучу Фото: Reuters

Кроме того, как сообщает МИД страны, Кисида в ходе переговоров в Киеве "выразит решительное несогласие" с действиями России в Украине. Япония как председатель "группы семи" будет добиваться дальнейшего введения жестких санкций против России".

21 марта стало известно, что премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает японское издание JIJI, премьер внезапно изменил свои планы по возвращению из Индии в Японию, где находился с официальным визитом, без предварительного уведомления по соображениям безопасности.

Японские журналисты отмечают, что поскольку лидеры G7, помимо Японии, включая президента США Джо Байдена в феврале, уже посетили Киев и премьер-министр также намеревался посетить его до начала саммита. Но местная оппозиция резкую перемену планов не оценила, хотя и сделала скидку на "военное время".

21 марта два российских стратегических бомбардировщика Ту95, способных нести ядерное оружие, более семи часов летали над Японским морем. Полеты бомбардировщиков были сопровождались истребителями Су 35 и Су 30.

Напомним, 2 января Премьер-министр Японии Фумио Кисида пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7 в мае. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована в Хиросиме с 19 по 21 мая.

24 февраля Фумио Кисида рассказал, что Япония готовит новые санкции "Большой семерки" против России. Во время пресс-конференции он также заявлял о намерении посетить Украину.